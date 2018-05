Σκοπιανό: Αδιέξοδο και… νέος γύρος διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες

«Οι συζητήσεις έχουν εντατικοποιηθεί, η απόσταση που χωρίζει τα θέματα έχει μειωθεί, αλλά δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε τελική λύση» ξεκαθάρισε ο ειδικός διαμεσολαβητής Μάθιου Νίμιτς παρουσία του Νίκου Κοτζιά και του ομολόγου του, των Σκοπίων, Νίκολα Ντιμιτρόφ κάνοντας μια αποτίμηση της προόδου που επετεύχθη στην διάρκεια των διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα για το ονοματολογικό στην έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

«Είχαμε συναντήσεις χθες και σήμερα, μιάμιση ημέρα συνομιλιών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συζητήσεις ήταν λεπτομερείς, τα θέματα είναι καλά προσδιορισμένα και έχουν περιοριστεί. Δεν έχουμε ακόμη τελική λύση των θεμάτων, αλλά και οι δυο πλευρές είναι αποφασισμένες να κάνουν αρκετά για την επίτευξη συμφωνίας και εργάζονται σκληρά για να το πετύχουν», σημείωσε ο κ. Νίμιτς.

Οι συζητήσεις των δύο υπουργών θα συνεχιστούν στις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κ. Νίμιτς προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά και οι δυο πλευρές έχουν σημαντικές θέσεις και εθνικά συμφέροντα που διακυβεύονται αλλά και οι δυο αναγνωρίζουν την σημασία της επίτευξης συμφωνίας και είναι αποφασισμένοι να το κάνουν».

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα και τον πρωθυπουργό των Σκοπίων στις αρχές Ιουνίου, ο ειδικός διαμεσολαβητής αρκέστηκε να πει ότι «οι δύο πλευρές γνωρίζονται πολύ καλά. Οι δυο υπουργοί μιλάνε συχνά και γνωρίζονται, οπότε θα βρουν έναν τρόπο για να το κάνουν».

Οι δύο υπουργοί εξωτερικών δεν έκαναν δηλώσεις.

