Στις 5 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, του δήμου Νίκαιας

Στις 19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων στη δημοτική ενότητα Νίκαιας και στις 26 στην οδό Φλέμινγκ στον Αγ. Ι. Ρέντη.

Οι πλατείες και οι γειτονιές θα γεμίσουν με μασκαράδες ποδηλάτες και με αποκριάτικα τραγούδια από τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου, ενώ οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να φιλοτεχνήσουν τις δικές τους μάσκες, να γίνουν ζωάκια και σουπερ ήρωες με face painting, να χαρούν με τους κλόουν και τα φουσκωτά παιχνίδια.

Ο δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης αναφερόμενος στο καρναβάλι, κάνει λόγο για θεσμό στη συνείδηση όχι μόνο των δημοτών αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά, ενώ επισημαίνει ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτός ο θεσμός να συνεχιστεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δίνοντας τη ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να εκφραστούν και να διασκεδάσουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 23ου Καρναβαλιού δήμου Νίκαιας- Αγ Ι. Ρέντη:

Κυριακή 5/02: πλατεία Παιδικής Στέγης (11:00)

Μπαλονοκατασκευές, face painting, ανιματέρ και εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών από τα ΚΑΠΗ του δήμου.

«Αλευρομουτζουρώματα» με τη συμμετοχή του τμήματος Παραδοσιακών Χορών της δ/νσης Αθλητισμού. Θα προηγηθεί παρέλαση στις γειτονιές της πόλης.

(προσυγκέντρωση: αυλή 27ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας στις 11.00)

Σάββατο 11/2 Πλατεία Οσίας Ξένης (11.00)

Αποκριάτικη εκδήλωση

Ποδηλατοβόλτα μασκαράδων στην πόλη

Διαδρομή: 2 km (Κύπρου-28ης Οκτωβρίου- πλ. Κρήνης- 28ης Οκτωβρίου- πλ. Χαλκηδόνας- Τζαβέλα- Κύπρου-πλ. Οσίας Ξένης)

Κυριακή 12/2 -Πλατεία Κουμπάκη (11.00)

Κλόουν, Face painting, Μπαλονοκατασκευές, Παραδοσιακά παιχνίδια, Ζογκλέρ

Φουσκωτά παιχνίδια

Εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών από τη διεύθυνση Πολιτισμού

Τρίτη 14/2 καντάδες στην πόλη (17.30)

Καντάδες και αποκριάτικα τραγούδια από τα μέλη των ΚΑΠΗ

Διαδρομή: Πλατεία Κουμπάκη-Ελλησπόντου-πλ. Κρήνης-Π. Τσαλδάρη-Καισσαρείας-7ης Μάρτη ( Κονδύλη)-Βρυούλων -Π. Τσαλδάρη- Δημαρχείο

Σάββατο 18/2 Πλατεία Ρέντη ( 11.00)

Κλόουν, Face painting, Μπαλονοκατασκευές, Παραδοσιακά παιχνίδια, Ζογκλέρ

Φουσκωτά παιχνίδια

Εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών από τα ΚΑΠΗ του δήμου

+ πλατεία Χαλκηδόνας- παιδική εκδήλωση (11.00)

Μπαλονοκατασκευές, Face painting, παράσταση κλόουν, παιχνίδια

Εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών από τα ΚΑΠΗ του δήμου

Κυριακή 19/2- παρέλαση αρμάτων ( 11.00)

Κεντρική παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων στη Νίκαια - οδός: 7ης Μάρτη 1944 (Κονδύλη)

Θα ακολουθήσει γλέντι στην πλατεία Δαβάκη

Σάββατο 25/2- Village Shopping and more ( 11.00-17.00)

Open day στον υπαίθριο παιδότοπο Family Park στο Village Shopping and more.

+ Πλατεία Κουμπάκη (18.00)

Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία, με τη συμμετοχή των τμημάτων παραδοσιακών χορών της διεύθυνσης Αθλητισμού και χορευτικών συλλόγων της πόλης

Κυριακή 26/2- παρέλαση αρμάτων (11.00)

Κεντρική παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων στο Ρέντη - οδός: Φλέμινγκ