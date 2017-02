Τρόμος… με ζόμπι στο κέντρο της Αθήνας! - Δείτε ανατριχιαστικές φωτογραφίες

Απόκριες 2017 - Μια παρέλαση των... ζόμπι, ένας τερατώδης περίπατος «νεκροζωντανών» πλασμάτων θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 18:00 το απόγευμα.

Όπως δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοργανωτής του «zombie athens walk», Τάσος Παπαναγιώτου «πρόκειται για μια πορεία τεράτων που εδώ και τρία χρόνια ξεκινάει από το Σύνταγμα, όπου ζόμπι και πλάσματα τρομακτικά, ακούνε το κάλεσμα του zombie thriller party, κατηφορίζουν την Ερμού περνούν από το Θησείο, το Μοναστηράκι και καταλήγουν στο πάρτι που ετοιμάζουμε, το οποίο φέτος θα γίνει στον Κεραμεικό».

Σε αυτήν την ιδιαίτερη παρέλαση, πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται και υποδύεται τους κακούς χαρακτήρες από ταινίες και σειρές τρόμου του 1980 και του 1990. Με αυτήν την αμφίεση περιφέρεται στο κέντρο της Αθήνας, πειράζοντας, τρομάζοντας και ανατριχιάζοντας τους περαστικούς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι δεκτικοί στα αστεία τρόμου των αλλόκοσμων μεταμφιεσμένων.

«Η ιδέα ξεκίνησε από την Αμερική το 2001, αλλά εμείς από το 2013 καλούμε τους Αθηναίους να διασκεδάσουν τις Απόκριες με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο και να μπουν στο κλίμα του καρναβαλιού με χιούμορ και φαντασία» σχολιάζει ο κ. Παπαναγιώτου και προσθέτει ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη, καθώς «κάθε χρόνο συμμετέχουν περίπου 500 άτομα όλων των ηλικιών. Έρχονται γονείς ντυμένοι ζόμπι με τα μωρά τους στα καροτσάκια βαμμένα σαν ζόμπι κι αυτά, ενώ υπάρχουν αρκετοί που παρά τα 60 ή 70 τους χρόνια μπαίνουν στον ξέφρενο ρυθμό και διασκεδάζουν με την ψυχή τους».

«Εξάλλου», όπως λέει, «αυτός ήταν κι ο αρχικός στόχος μας όταν διοργανώσαμε για πρώτη φορά αυτήν την διαφορετική γιορτή. Μας αρέσει η περίοδος της Αποκριάς, του γλεντιού και των μεταμφιέσεων, αλλά είχαμε βαρεθεί εδώ και τόσα χρόνια τα ίδια τραγούδια, τα ίδια πάρτι, οι ίδιες στολές. Θέλαμε να διασκεδάσουμε με κάτι διαφορετικό».

Η τριμελής ομάδα των υπευθύνων για το πάρτι και το event, προετοιμάζεται επί έξι μήνες ώστε να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να... σκορπίσουν τη «φρίκη» στους δρόμους της Αθήνας.

Η φετινή συνάντηση είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 1980, στη σειρά Stanger Things και στις ταινίες που την επηρέασαν ή αναφέρονται σε αυτή (The Goonies, E.T. The Extra-Terrestrial, Close Encounters, Star Wars - The Empire Strikes Back, Aliens, Nightmare on Elm Street, Poltergeist, The Evil Dead, The Thing κα).

Δείτε στη gallery του Newsbomb.gr φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφίων: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων