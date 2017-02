Απόκριες 2017 - «Τρόμος» στο Σύνταγμα: Βγήκαν τα ζόμπι παγανιά! (pics)

Ρεπορτάζ: Νικόλ Παπάζογλου

Μια πομπή που θύμιζε ταινία θρίλερ πλημμύρισε το κέντρο της πόλης σκορπώντας φρίκη και τρόμο, με το καραβάνι των ζωντανών – νεκρών να περιδιαβαίνει τον πεζόδρομο της Ερμού και να κατηφορίζει προς το Μοναστηράκι, με τελικό προορισμό τον Κεραμεικό, όπου είχε προγραμματιστεί ένα ξέφρενο πάρτι για ζόμπι.

Η ιδέα ξεκίνησε από την Αμερική το 2001στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια και αργότερα επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Η φετινή συνάντηση αφιερώνεται στη δεκαετία ’80, τη σειρά Stranger Things και τις ταινίες που την επηρέασαν ή αναφέρονται σε αυτή (The Goonies, E.T. The Extra-Terrestrial, Close Encounters, Star Wars – The Empire Strikes Back, Aliens, Nightmare on Elm Street, Poltergeist, The Evil Dead, The Thing κ.α.).

Δείτε πιο πάνω στη photo gallery του Newsbomb.gr τα ζόμπι στο κέντρο της Αθήνας