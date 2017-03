Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή της αυτοπυρπόλησης του Σύρου πρόσφυγα (πολύ σκληρές εικόνες)

Ο πρόσφυγας αυτοπυρπολήθηκε διαμαρτυρόμενος για την παραμονή του στο νησί και την μη εξέταση του αιτήματος ασύλου που έχει υποβάλει.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού πρόσφυγα συνεχίζει να παραμένει σοβαρή αφού έχει υποστεί εγκαύματα σε ποσοστό 90% σε όλο του το σώμα και κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο νοσοκομείου της Χίου παραμένει νοσηλευόμενος με εγκαύματα ο αστυνομικός ο οποίος τραυματίσθηκε στα χέρια και στο πρόσωπο στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον Σύρο πρόσφυγα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από την στιγμής της αυτοπυρπόλησης:

A 29-year old #Syria #migrant tries to set himself on fire in #VIAL camp on #Chios #Greece - (watch w caution) #refugeesgr #refugees 2nd vid pic.twitter.com/p6G2QBZFut