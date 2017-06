Release Athens 2017: Μουσική, κέφι, χορός- Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ είναι η καλύτερη!

Στη δεύτερη μέρα του, το Release festival φιλοξενεί δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού, τους Αμερικανούς Thievery Corporation, αλλά και τους Βρετανούς Archive! όμως μετά από δύο ολόκληρα χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα και οι Kadebostany, με μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Walking With a Ghost», «Castle in the Snow», « Jolan». Στην μεγάλη μουσική παρέα προστίθενται και οι Omega Ray (Ω-Ray) και οι Chinese Basement!

Μπορεί λόγω προβλημάτων υγείας του Jay Kay, να ακύρωσε την 3η ημέρα του φεστιβάλ, αλλά παρόλα αυτά η φετινή διοργάνωση κλείνει με τον πιο εντυπωσιακό και μαγικό... τρόπο. Δίπλα στη θάλασσα, σε ένα μοναδικό χώρο, με απέραντο κέφι, μουσική και χαρά όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων για την 3η ημέρα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να παρακολουθήσουν τη 2η ημέρα! Δεν είναι μία απλή μουσική βραδιά. Είναι μία μουσική εμπειρία!



Όλοι οι κάτοχοι κάθε είδους εισιτηρίου της 3ης ημέρας, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την δεύτερη. Απλό, διπλό, τριήμερο, VIP όλα προσφέρουν αυτή την ξεχωριστή ... είσοδο! Μόνο οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία, πρέπει να εκδηλώσουν εγκαίρως την επιθυμία τους να παραστούν στη 2η ημέρα, είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικά. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καθημερινά από τις 10:00 μέχρι τις 18:00, στα: 210 3450817 και 6985 555075

E-mail επικοινωνίας: support@releaseathens.gr

Η προπώληση συνεχίζεται, προς 43 ευρώ (μονό) και 80 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Media Markt, Reload, Ευριπίδης και στα www.releaseathens.gr & www.viva.gr



Η δεύτερη μέρα του «Release Athens 2017» είναι η καλύτερη συναυλιακή μέρα!

Thievery Corporation, Archive, Kadebostany, Ω Ray και Chinese Basement έρχονται για να τα «δώσουν» όλα! Γιατί τα καλοκαίρια μας πια αποκτούν νόημα! Το Release Athens καθιερώθηκε πλέον ως το μεγάλο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς με τρεις μέρες γεμάτες με μεγάλα ονόματα του σύγχρονου ήχου.

Δυνατά drums και πειραματικά κρουστά ως ραχοκοκαλιά μίας στιβαρής rhythm section, πρωτότυπες ιδέες, ένταση, δυναμισμός και ορμητικότητα στη σκηνή, συνθέτουν το χαρακτήρα μίας από τις καλύτερες μπάντες του εγχώριου ροκ/πανκ. Πληροφορίες στο σάιτ: releaseathens.gr

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00.

Η πρόσβαση για την Πλατεία Νερού (Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου): Δέλτα Φαλήρου, στη διασταύρωση της Λ. Συγγρού με τη Λ. Ποσειδώνος (Παραλιακή), ανάμεσα στο Κλειστό του TaeKwonDo και το BeachVolley και δίπλα στη θάλασσα.

Μετρό : Σταθμός «Συγγρού – Φιξ» και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση «Φόρος»)

ΗΣΑΠ : Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση «Φόρος») είτε τραμ / γραμμές «Αριστοτέλης 4» ή «Θουκυδίδης 3» (Στάση «Δέλτα Φαλήρου»)

Τραμ : Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου» Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου»

Λεωφορείο : Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση «Φόρος»)