Παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης στα θύματα της κακοκαιρίας στην Ελλάδα

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσφέρει την όποια ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια ζητηθεί, εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Αναστασιάδης είχε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/11) τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε για τις συνέπειες των πλημμυρών, που πλήττουν την χώρα.

Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε προς τον Έλληνα πρωθυπουργό τα βαθιά συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωών, καθώς και την συμπαράσταση του κυπριακού λαού προς τον ελληνικό λαό.

Την συμπαράσταση και τη λύπη του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας στον Προκόπη Παυλόπουλο.

Την συμπαράστασή του για τις καταστροφές που έπληξαν τη Δυτική Αττική, τη λύπη του για τα θύματα, καθώς και την αλληλεγγύη του στη δοκιμασία που περνούν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα ο οποίος επικοινώνησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

Δ. Αβραμόπουλος: Συλλυπητήρια εκ μέρους της ΕΕ στις οικογένειες των θυμάτων

Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο εξέφρασε ο επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλες για το μεταναστευτικό.

«Εκ μέρους της Επιτροπής και προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι μία ανείπωτη καταστροφή που χτυπάει την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας σε όσους αγωνίζονται αυτήν τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρωτόγνωρη φυσική καταστροφή και την τραγωδία που τη συνοδεύει. Η Επιτροπή θα σταθεί στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας στην Ελλάδα και ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες επαφές με τις ελληνικές Αρχές» ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

Την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας

Την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και τα συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Αττικής, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας .

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει:

«Μάθαμε με λύπη ότι οι πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Αττικής στην Ελλάδα στις 15 Νοεμβρίου 2017, προκάλεσαν απώλεια ζωής και υλικές ζημιές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους συγγενείς εκείνων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και στον ελληνικό λαό και επιθυμούμε την ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Τουρκία, σε αλληλεγγύη με την Ελλάδα, είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους βοήθεια».

Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα: Η σκέψη μας είναι στους συγγενείς και στα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας

«Η σκέψη μας είναι κοντά στους συγγενείς και στα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας» έγραψε στον λογαριασμό της γερμανικής πρεσβείας στο Twitter o Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα Γενς Πλέτνερ.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Πλέτνερ εύχεται στα σωστικά συνεργεία πολλή δύναμη στο δύσκολο αυτό έργο τους.

Σημειώνεται πως η ανάρτηση συνοδεύεται επίσης από μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται κεριά και η φράση: «Θρηνούμε μαζί σας».

Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα: Σε αυτήν την τραγωδία, βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων φίλων μας

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας στη Δυτική Αττική, εκφράζει ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Κριστόφ Σαντεπί. «Η πρεσβεία της Γαλλίας στέλνει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της κακοκαιρίας. Σ' αυτήν την τραγωδία, βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων φίλων μας» έγραψε σε ανάρτησή του, στην ελληνική γλώσσα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Σαντεπί.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας στη Μάνδρα, από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα

Τη βαθύτατη λύπη της και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, εκφράζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας και απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων από τις πλημμύρες στις πόλεις Μάνδρα, Νέα Πέραμος και Μέγαρα» αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ, με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter.

We express our deepest sorrow and offer our condolences to the families of flood victims in the towns of #Mandra, Nea Peramos and Megara.