Το Aegean College καινοτομεί στην Ειδική Αγωγή

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το “1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών” που συνδιοργάνωσαν οι Σχολές Υγείας και Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου (Πανεπιστημίου 17, Αθήνα).

Εκατοντάδες επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής, της ψυχικής υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων και φοιτητές Κολεγίων, ΑΕΙ και ΤΕΙ εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και παρακολούθησαν το Συνέδριο είτε δια ζώσης στον χώρο του Κολεγίου είτε σε ζωντανή αναμετάδοση από το κανάλι του Aegean College στο YouTube.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ο Απόστολος Βούρδας (MRCPsych, CCST – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών – Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου – μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ADHD Hellas), η Δρ. Joanne Opie (Learning support Co-ordinator Faculty of Health and Life Sciences Coventry University) και η Δρ. Catherine Meehan (Head of School of Education, Canterbury Christ Church University).

Σημαντικά θέματα διαπραγματεύτηκαν με παρεμβάσεις τους οι υπεύθυνοι των Τομέων Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου:

Αφαντενού Κατερίνα MSc Phdc – Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη τμήματος Λογοθεραπείας.

Πολυμέρη Κυριακή – Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη τμήματος Ψυχολογίας.

Δρ Σπέη Φοίβη – Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη τμήματος Εργοθεραπείας.

Σωτηρόπουλος Σπύρος MSc – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του εξαιρετικά επιτυχημένου συνεδρίου που θα γίνει θεσμός ανήκει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο των Σχολών Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College, Ειδικό Παιδαγωγό MSc και διαχειριστή της ιστοσελίδας eidikospaidagogos.gr κ. Φώτη Παπαναστασίου.

Οι εισηγήσεις του συνεδρίου εξέτασαν τα κάτωθι αντικείμενα:

Δυσλεξία, Προφορικός λόγος σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ: Τεχνικές παρέμβασης, Χειλεανάγνωση σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές ακοής, Δυσφαγία,Παιδιών με σύνδρομο Rett, Προσαρμοσμένη αγωγή στο πλαίσιο της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης: μια σχέση αμφίδρομη, Εργοθεραπεία σε πισίνα, Αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Ιπποθεραπεία σε ΑμεΑ, Εμψύχωση, Εκπαίδευση κωφών/βαρήκοων μαθητών, Μουσικές δραστηριότητες στην Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαθολογίες, Δευτερογενές τραυματικό στρες, Παιχνίδι και μάθηση, Σχολικός εκφοβισμός (bullying) σε παιδιά με αυτισμό, Θέματα αυτισμού, Επιχειρησιακή κουλτούρα στο ειδικό σχολείο, Οικογένεια του Παιδιού με Αναπηρία, Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες, Δυσγραφία.