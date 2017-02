Υποτροφίες IB από το International School of Athens για το έτος 2017-2018

Οι υποτροφίες αφορούν στο πρόγραμμα IB Diploma (International Baccalaureate) και προορίζονται για μαθητές που την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 φοιτούν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου σε Ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Οι υποτροφίες είναι πλήρεις, καλύπτουν τα δίδακτρα των υποτρόφων καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο χρόνων και ισχύουν µέχρι την αποφοίτησή τους. Η επιλογή θα γίνει µε γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα των Ελληνικών, Μαθηµατικών και Αγγλικής γλώσ σας, που θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του International School of Athens, στις 1 και 2 Απριλίου 2017. Το International School of Athens είναι το μοναδικό διεθνές αγγλόφωνο σχολείο στην Ελλάδα που υλοποιεί τα προγράμματα του IBO και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, PYP, MYP και DP, και είναι αναγνωρισµένο από τον Οργανισµό Middle States Association of Colleges and Schools των Η.Π.Α.

Για πληροφορίες και αιτήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα. Κάθυ Πετρή, στο τηλέφωνο: 210 62 33 888 (08:30 – 15:00 καθημερινά) και στον ιστότοπο του σχολείου www.isa.edu.gr έως και τις 27 Μαρτίου 2017.