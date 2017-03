Mediterranean College: The Education Awards 2016

Εκπρόσωποι κορυφαίων εταιριών και Ομίλων, Αθλητικών οργανισμών και Φιλανθρωπικών Σωματείων, βραβευμένων Ξενοδοχειακών Μονάδων και διακεκριμένοι Επιστήμονες παρευρέθηκαν στην απονομή των ετήσιων Βραβείων Εκπαίδευσης (Education Awards) για να βραβεύσουν και να συγχαρούν τους μεγάλους νικητές. Στο μεγάλο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς, που πρώτο καθιέρωσε το Mediterranean College το 2013.

Το χρονικό της διαδικασίας ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2016, με την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την αξιολόγησή τους από την ακαδημαϊκή επιτροπή του 1ου Ιδιωτικού Κολλεγίου της Ελλάδας.

Με γνώμονα 5 βασικά κριτήρια, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την πρωτοτυπία στην εργασία, την προσωπικότητα, τον εθελοντισμό και την κοινωνική δικτύωση διακρίθηκαν οι καλύτεροι φοιτητές και απόφοιτοι του Mediterranean College, αλλά και οι καλύτεροι απόφοιτοι άλλων ιδιωτικών κολεγίων της Ελλάδας, Δημοσίων ΑΕΙ/ΤΕΙ, αλλά και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε δέκα (10) κατηγορίες βραβείων:

Business

Marketing

Computing

Psychology

Education

Engineering

Tourism

Sports

Social media

Health professions

Από εκεί και πέρα ήταν στο «χέρι» του κοινού να αποφασίσει με την ψήφο του για τους «ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η ψηφοφορία διήρκεσε 45 μέρες και οι ψήφοι ξεπέρασαν τους 10.000! Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου, ενώ οι δέκα μεγάλοι νικητές έδωσαν ραντεβού τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος στην Τελετή Απονομής των Education Awards 2016, για να παραλάβουν τα Βραβεία τους: Μια υποτροφία σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Mediterranean College, στο τομέα που διακρίθηκαν και ένα ραντεβού εργασίας με την κορυφαία εταιρία του εκάστοτε κλάδου.

Για την απονομή των βραβείων «Education Awards» και του «ραντεβού εργασίας» στους 10 κορυφαίους της Εκπαίδευσης, έδωσαν το «παρών»:

1. Κατηγορία COMPUTING

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Ομίλου ΟΤΕ, κ. Δημήτριος Μεγρέμης βράβευσε τον Δημήτρη Κυριακόπουλο, νικητή της κατηγορίας Computing - Πτυχιούχο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2. Κατηγορία MARKETING

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, STAR Channel, κα. Λόλα Νταϊφά βράβευσε τη Λάουρα Νάργες - νικήτρια της κατηγορίας Marketing- Τελειόφοιτη Bachelor στο Marketing του University of Derby.

3. Κατηγορία BUSINESS

Ο Υπεύθυνος Λειτουργιών της Ι. Γρατσίας Α.Ε.Β.Ε, κ. Χριστόφορος Γρατσίας βράβευσε τη Χριστίνα Λαιμού - νικήτρια της κατηγορίας Business-Απόφοιτη Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Derby.

4. Κατηγορία SOCIAL MEDIA

Ο Regional Manager της Wind, κ. Αλέξανδρος Γλύκας & ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Wind, κ. Γιώργος Τσαπρούνης βράβευσαν την Ανδριανή Σαμοϊλη, νικήτρια της κατηγορίας Social Media-Τελειόφοιτη Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Derby.

5. Κατηγορία SPORTS

Η Γ. Γ. & Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη βράβευσε την Μαρία Καραγιαννοπούλου, νικήτρια της κατηγορίας Sports - Απόφοιτη Executive Diploma in Sports Management του Mediterranean Professional Studies.

6. Κατηγορία TOURISM

Ο HR Manager των Ledra Hotels & Villas, κ. Νίκος Διαλυνάς βράβευσε την Sibela Rasimi, νικήτρια της κατηγορίας Tourism-Τελειόφοιτη Bachelor στις Επισιτιστικές Τέχνες του University of Derby.

7. Κατηγορία HEALTH PROFESSIONS

Ο Πρόεδρος της Skouras Med, κ. Αθανάσιος Σκούρας βράβευσε τον Χρήστο Ζορμπά νικητή της κατηγορίας Health Professions- Δευτεροετή φοιτητή Φυσικοθεραπείας του Manchester Metropolitan University.

8. Κατηγορία PSYCHOLOGY

Η Εκπρόσωπος της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, κα. Μαριλένα Γιαννοπούλου βράβευσε την Αντωνία Ατζουλή, νικήτρια της κατηγορίας Psychology-Τελειόφοιτη, Master of Science in Integrative Counseling and Psychotherapy του University of Derby.

9. Κατηγορία ENGINEERING

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της Veta ΑΕΒΕ, κ. Γεώργιος Γκάβας βράβευσε τον Ευάγγελο Καποθανάση, νικητή της κατηγορίας Engineering- Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ.

10. Κατηγορία EDUCATION

Ο Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Γ. Ζώη- Καθηγητής, κ. Αλέξανδρος Ζώης βράβευσε την Στέλλα-Λυδία Μίτου, νικήτρια της κατηγορίας Education- Τελειόφοιτη Bachelor Παιδαγωγικών του University of Derby.

Για μια ακόμη φορά, το 1ο Ιδιωτικό Κολλέγιο της Ελλάδας στέκεται πιστό στη βασική του φιλοσοφία για Αριστεία στην Εκπαίδευση, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι στον πυρήνα των αξιών του βρίσκεται ο άνθρωπος και ο φοιτητής. Για το λόγο αυτό και με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για τα Βραβεία Εκπαίδευσης 2017.