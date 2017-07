20 Χρόνια Σπουδές Λογοθεραπείας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, κλινικοί συνεργάτες του Τμήματος Λογοθεραπείας, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Δήμων, ακαδημαϊκοί, απόφοιτοι και φοιτητές, αλλά και οι εκλεκτοί εκπρόσωποι του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου Queen Margaret University.

Η επετειακή βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κου Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, Προέδρου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ο οποίος συγκινημένος μίλησε για το όραμα του Κολλεγίου να συνεχίσει να πρωτοπορεί στην εκπαίδευση Επιστημών Υγείας και ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους των Δήμων με τους οποίους το Τμήμα Λογοθεραπείας συνεργάζεται, για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του.

Οι ομιλίες των προσκεκλημένων ξεκίνησαν με την αντιδήμαρχο του Δήμου Αμαρουσίου, κα Ρένα Χαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία του Δήμου με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο από το 2010. Σημειώνεται ότι περίπου 20 δημότες Αμαρουσίου εξυπηρετούνται ετησίως κατά μέσο όρο με δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας στα εργαστήρια του Κολλεγίου. Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται και με το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα λογοθεραπείας για ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν αξιολογηθεί δωρεάν περισσότερα από 200 άτομα μέχρι σήμερα. Τέλος, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται και με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την ομιλία της κας Βούλας Αρσένη-Λάμπρου, Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, σε συνεργασία με τον οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια πρότυπο πρόγραμμα λογοθεραπείας για παιδιά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, όπου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης λόγου-ομιλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά από 4 ετών. Παράλληλα, φοιτητές λογοθεραπείας παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Η εκπρόσωπος του Queen Margaret University, Prof.Janet Beck, Head of Division of Speech and Hearing Sciences, δήλωσε υπερήφανη για την πολυετή συνεργασία του ιδρύματος με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ευχήθηκε τα 20 χρόνια να είναι μόνο η αρχή αυτής της κοινής πορείας. Επίσης, αναφέρθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες Λογοθεραπείας στις σύγχρονες κοινωνίες και παρουσίασε τη χρησιμότητας της επιστήμης της Λογοθεραπείας και την εξέλιξή της με το πέρασμα των ετών.

Τη σκυτάλη στο βήμα παρέλαβαν οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Λογοθεραπείας, Δρ. Ελίνα Νιργιανάκη, Υπεύθυνη του Προγράμματος Λογοθεραπείας στο Campus Αμαρουσίου και κ. Σπύρος Κούτρας, Υπεύθυνος του Προγράμματος Λογοθεραπείας στο Campus Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στα ποιοτικά στοιχεία που διακρίνουν το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στη Λογοθεραπεία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο της πολυετούς συνεργασίας του με το Queen Margaret University.

Τέλος, η απόφοιτος του προγράμματος Λογοθεραπείας κα Μαριάννα Αργυροπούλου, Λογοθεραπεύτρια σε δημόσιο Ειδικό Σχολείο και σε ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών, με την ομιλία της απέδειξε πως ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα κρίνεται επιτυχημένο από το επίπεδο των αποφοίτων που παράγει και παραδίδει στην κοινωνία. Το κοινό δεν μπόρεσε παρά να συγκινηθεί με τα ειλικρινή συναισθήματα ευγνωμοσύνης της αποφοίτου προς τους ακαδημαϊκούς της και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γενικότερα, κατά την αφήγηση της προσωπικής και πολύ επιτυχημένης πορείας της στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από την προβολή videos με δηλώσεις και ευχές φοιτητών, αποφοίτων και εκπροσώπων του δικτύου συνεργατών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί 50 κλινικά πλαίσια και 37 παιδικούς σταθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, απονεμήθηκαν από τον κ. Δημήτρη Διαμαντή, Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, τιμητικές πλακέτες σε συνεργάτες του Τμήματος Λογοθεραπείας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του επιτυχημένου προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν πλακέτες στους:

- Prof. Fiona Coutts, Dean of the School of Health Sciences, Queen Margaret University

- Ευάγγελο Κουτούκη, πρώην Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

- Θάλεια Ζολώτα, πρώην Υπεύθυνη Κλινικής Πρακτικής Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

- Βαγγέλη Φαρμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

οι οποίοι έζησαν το πρόγραμμα από τη γέννησή του.

Η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση επί σκηνής της ακαδημαϊκής ομάδας που αποτελεί το δυναμικό του Τμήματος Λογοθεραπείας και το σβήσιμο των κεριών στην επετειακή τούρτα.

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr