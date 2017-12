43ο στην παγκόσμια κατάταξη το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο συγκεκριμένος οργανισμός αξιολογεί και κατατάσσει την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική των πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Λειτουργεί με κατευθυντήριες γραμμές τις αποφάσεις και πρόνοιες που έχει θέσει ο ΟΗΕ όπως, βέβαια, και τη βούληση της διεθνούς κοινότητας για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πεδίο «Energy and Climate Change», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην υψηλότερη θέση – και μάλιστα με μεγάλη διαφορά – από όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου και, συγκεκριμένα, από τα δημόσια πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο The GreenMetric Ranking of World Universities (ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος δήλωσε:

«πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα. Αξίζει ν’ αναφέρω πως έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωσης της επίδοσής μας, καθότι μετακινηθήκαμε από την 79η θέση του 2016 σε αυτή της 43ης θέσης το 2017. Είναι πρόδηλο πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την 43η θέση (όπως και με τη γενική του κατάταξη) αποδεικνύει όχι μόνο τα τεράστια άλματα που έχει πραγματοποιήσει ως πανεπιστήμιο – συγκρινόμενο πλέον με κορυφαία και ιστορικά πανεπιστήμια του κόσμου – αλλά και ως οργανισμός, του οποίου οι πολιτικές και η όλη κουλτούρα για την ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούν υπόδειγμα κοινωνικής ευθύνης καθώς επιβραβεύονται στη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων»

Όσον αφορά στη γενική κατάταξη του The GreenMetric Ranking of World Universities, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στα 450 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς, λίγο πιο πίσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σαφώς πιο πάνω από το ΤΕΠΑΚ. To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην προώθηση των πράσινων πολιτικών για την πανεπιστημιούπολη και το περιβάλλον υπό την καθοδήγηση περιβαλλοντικής επιτροπής.