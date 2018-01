«Shipping Leaders in Residence»: Από τη Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Στο πλαίσιο του θεσμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ηγετικές φυσιογνωμίες και εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου της Ναυτιλίας, οι οποίοι μοιράζονται την πολυετή εμπειρία τους, τόσο με το φοιτητικό, όσο και με το ευρύ κοινό. Οι φιλοξενούμενες διαλέξεις κάθε φορά αφορούν ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη ναυτική πραγματικότητα, αλλά και με τις τελευταίες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο παγκοσμίως.

Ο θεσμός ξεκίνησε δυναμικά φιλοξενώντας τον Δεκέμβριο τον Capt. Γεώργιο Βασιλάκη, Διευθύνων Σύμβουλο της Optimum Ship Services & Optimum Marine Management σε μια άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Ναυτιλία: Ήθος και Προσαρμοστικότητα» (βλ.φωτό).

Στις 24 Ιανουαρίου 2018 (18:00-20:00), ο θεσμός “SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE” συνεχίζει το δυναμικό ξεκίνημά του φιλοξενώντας έναν ακόμη χαρισματικό ομιλητή, τον Δρ. Λουκά Μπάρμπαρη, Πρόεδρο της SAFE BULKERS Inc και Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κολλεγίου, σε διάλεξη με θέμα «Μορφές Χρηματοδότησης στη Ναυτιλία».

ΧΩΡΟΣ: Αμφιθέατρο Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Σωρού 74, Μαρούσι

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: κος Γκουσόπουλος Νίκος, 210 4121200, ngousopoulos@mitropolitiko.edu.gr

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο είναι διαπιστευμένο ταυτόχρονα από τους δύο πιο διακεκριμένους επαγγελματικούς συλλόγους στον κλάδο της Ναυτιλίας παγκοσμίως, δηλαδή το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) και το Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT). Επιπλέον, είναι Μέλος της INTERCARGO, της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου και εταιρικό μέλος (Marine Member) του Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), της πιο έγκριτης και πολυσυλλεκτικής διεθνούς ένωσης επιστημόνων-επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτικής μηχανικής, επιστήμης και τεχνολογίας.

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr