ΙΕΚ ΑΛΦΑ: Ο ηγέτης των μεταλλίων στις Σπουδές Μαγειρικής

Αυτόν τον Φεβρουάριο ξεκίνα την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, σπουδάζοντας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Chef» ή «Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλάστης» στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ!

Δίνοντας κάθε χρόνο δυναμικό «παρών» ως χορηγός και υποστηρικτής στις μεγαλύτερες εκθέσεις στον κλάδο του Επισιτισμού και Τουρισμού -ΕΞΠΟΤΡΟΦ, GREEK TOURISM EXPO, DETROP- και με πρωταγωνιστές τους σπουδαστές του που σαρώνουν τα μετάλλια στους διαγωνισμούς Μαγειρικής, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα βραβεία μεταξύ όλων των άλλων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών Μαγειρικής της χώρας μας, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη είναι η ΑΛΦΑ επιλογή για σπουδές Μαγειρικής και σπουδές Ζαχαροπλαστικής!

ΕΞΠΟΤΡΟΦ -Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Greek Chef»

Ενδεικτική της πρωτιάς του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στις σπουδές chef είναι η πρωταγωνιστική παρουσία των σπουδαστών της σχολής στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών, τα δύο τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, οι ταλαντούχοι και άρτια καταρτισμένοι σπουδαστές Μαγειρικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ κατέκτησαν την 1η θέση στη συλλογή μεταλλίων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Greek Chef» το 2017 με 28 μετάλλια, ενώ και φέτος συνέλεξαν επίσης 28 μετάλλια, πετυχαίνοντας πάλι πρωτιά μεταξύ όλων των ΙΕΚ και σχολών Μαγειρικής της Περιφέρειας Αττικής!

GREEK TOURISM ΕXPO: Το διεθνές ραντεβού για τον ελληνικό Tουρισμό

Χρυσός Χορηγός και Αποκλειστικός Χορηγός Εκπαίδευσης ήταν το ΙΕΚ ΑΛΦΑ στην Greek Tourism Expo, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 40 χωρών, 150 hosted buyers και διεθνών food bloggers. Οι πολυβραβευμένοι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ απέσπασαν και σε αυτήν την κορυφαία διοργάνωση 40 μετάλλια, σε διάφορες κατηγορίες του διαγωνισμού Μαγειρικής (κοτόπουλο, σαλάτα, ζυμαρικά, χειμωνιάτικες σούπες, κ.α).

DETROP 2017: 10ος Διαγωνισμός Μαγειρικής Τέχνης Νοτίου Ευρώπης

Οι επιτυχίες για τον Τομέα Επισιτισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ δεν έχουν τέλος! Το Νο1 Chef School έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων και διακρίσεων και στην Βόρειο Ελλάδα, με πιο πρόσφατα τα μετάλλια που απέσπασε το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Τέχνης Νοτίου Ευρώπης, τον οποίο διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της έκθεσης Τροφίμων & Ποτών DETROP 2017.

Συγκεκριμένα, η dream team του ΙΕΚ ΑΛΦΑ κατέκτησε τη 2η θέση, αποσπώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία «Best School of the Year» στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Τέχνης Νοτίου Ευρώπης, που διεξήχθη μεταξύ των κορυφαίων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών Μαγειρικής της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, οι chefs και pastry chefs του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης σημείωσαν ποσοστό επιτυχίας (σε αριθμό μεταλλίων και διακρίσεων) της τάξης του 80%, φέρνοντας στη σχολή τους 9 μετάλλια σε ατομικές κατηγορίες, 2 σε ομαδικές και 6 επαίνους!

Αν θέλεις κι εσύ να ανήκεις στην ομάδα των top επαγγελματιών Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, κάνε την ΑΛΦΑ επιλογή σήμερα, με ένα ένα click στο www.iekalfa.gr !

