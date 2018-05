EDUCATION FESTIVAL: Έρχεται η 8η εβδομάδα δωρεάν σεμιναρίων για εξειδίκευση στην Πληροφορική

Μετά από ένα 9ετές ταξίδι δωρεάν εκπαίδευσης γεμάτο πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, το ΕDUCATION FESTIVAL, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, «κλείνει» φέτος 10 χρόνια και με άξονα το «BELIEVE+TRUST=SUCCESS» των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ και MEDITERRANEAN COLLEGE ανακοινώνει την έναρξη της 8ης εβδομάδας δωρεάν σεμιναρίων, που είναι αφιερωμένη στον Τομέα Πληροφορικής & Υπολογιστών.

Το 10ο EDUCATION FESTIVAL συμβολίζει τη γνώση χωρίς χωροχρονικά σύνορα, μέχρι και… το διάστημα, παρακινώντας τους φετινούς συμμετέχοντες να θέσουν τους πιο υψηλούς τους στόχους και προσδοκίες και να «στοχεύσουν στο φεγγάρι», με αφετηρία την ΠΙΣΤΗ (BELIEVE) στον εαυτό τους και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (TRUST) στις δυνάμεις τους, και προορισμό την ΕΠΙΤΥΧΙΑ (SUCCESS).

Η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας που αποτελεί θεσμό στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα, συνεχίζει για 10η χρονιά, πιο δυναμικά από ποτέ, προσφέροντας λόγω του φετινού επετειακού της χαρακτήρα, την απόλυτη εκπαιδευτική εμπειρία, που ξεδιπλώνεται σε 140 σεμινάρια εξειδίκευσης και 17 εβδομάδες εκπαίδευσης, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη.

15 ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια εξειδίκευσης στις σπουδές Πληροφορικής -Λογισμικό Η/Υ, Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες, Τεχνικός Η/Υ, Web Developer- θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 7 Μαΐου έως την Παρασκευή 11 Μαΐου, στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και στο Mediterranean College Aθήνας και Θεσσαλονίκης.

Εξασφάλισε την πρόσβασή σου στα 15 δωρεάν σεμινάρια της Εβδομάδας Πληροφορικής του 10ου EDUCATION FESTIVAL, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό!

Καλώς ήλθες στην Εβδομάδα Πληροφορικής του EDUCATION FESTIVAL 2018:

- «Passive Optical Networks», 7 Μαΐου στις 11.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας

- «Κατασκευή QUADCOPTER με πλατφόρμα ARDUINO», 7 Μαΐου στις 18.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

- «Σχεδίασε το Δικό σου Comic – Έκθεση comic», 7 Μαΐου στις 18.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας

- «Artificial Intelligence and Machine learning», 8 Μαΐου στις 11.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας

- «Ανάπτυξη Λύσεων για Unified Communications», 8 Μαΐου στις 18.30, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

- «Ο Ρόλος των Συστημάτων Ασφαλείας στην Καθημερινότητά μας», 9 Μαΐου στις 11.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

- «Robotics – Beyond Human Imagination», 9 Μαΐου στις 13.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας

- «Decision Making in a Big Data World: Gaining Competitive Advantage through Business Intelligence & Analytics», 9 Μαΐου στις 18.00, Mediterranean College Αθήνας

- «Διαδικτυακή Ασφάλεια», 9 Μαΐου στις 18.30, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας

- «Biometric System Architecture: Getting Down the Core», 10 Μαΐου στις 13.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας

- «Arduino – Ρομποτική», 10 Μαΐου στις 18.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας

- «Οι Τελευταίες Εξελίξεις στην Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων», 10 Μαΐου στις 18.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

- «Advanced Retargeting Strategies in the Digital Age», 10 Μαΐου στις 18.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

- «Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Thing, IoT) και οι Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)», 11 Μαΐου στις 11.00, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

- Ανοιχτή Ομιλία «Interactive games using different kind of sensors», 11 Μαΐου στις 15.00, Mediterranean College Θεσσαλονίκης

Γιατί η Δύναμη της Γνώσης δεν έχει σύνορα.

Γιατί η Εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι προνόμιο για λίγους.

Γιατί το ταξίδι της δωρεάν Εκπαίδευσης ξεκίνησε και συνεχίζεται ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕDUCATION FESTIVAL.

