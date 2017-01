Η πρώτη ατομική έκθεση του Σωτήρη Πανουσάκη εγκαινιάστηκε στις 12/1 στο Κολωνάκι (pics)

Στην πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί CAN με τίτλο The Show Must Go On ο Σωτήρης Πανουσάκης παρουσιάζει από τις 12/1 μια σειρά από ζωγραφικά έργα μικρών και μεγάλων διαστάσεων που δημιούργησε τα τελευταία 13 χρόνια.