Το Release Athens 2017 επιστρέφει δυναμικά! (Pics)

Πέρα από αυτό, πιστεύουμε πως έκανε τη διαφορά και στον τομέα της παραγωγής, στο σύνολό της, αποσπώντας τις θετικότερες εντυπώσεις από όσες και όσους το τίμησαν με την παρουσία τους.

Το καλοκαίρι του 2017, το Release Athens επιστρέφει δυναμικά, διατηρώντας αναλλοίωτο το πνεύμα που το διακατέχει από το ξεκίνημά του, ευελπιστώντας να μας «απελευθερώσει» από τις δυσκολίες και την πίεση της καθημερινότητας μέσα από τη δυναμική της καλής μουσικής (από όποια εποχή/είδος/χώρα κι αν προέρχεται), του πολιτισμού και της διαδραστικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει μία τέτοια διοργάνωση.

Η ίδια υπόσχεση ισχύει και για ότι αφορά στον ήχο, τα φώτα, τη σκηνή, τις συνθήκες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του επερχόμενου Release Athens 2017.

Day 1: Royksopp + Moderat + more tba

Στο line-up της 2ας Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στην Πλατεία Νερού, θα υποδεχτούμε δύο από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, τους Νορβηγούς Röyksopp και τους Γερμανούς Moderat. Η εμφάνιση και των δύο θα συνοδεύεται από ένα εκπληκτικό light show που, μαζί με τα τραγούδια τους που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει, θα προσφέρει μία ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία σε όσες και όσους παρευρεθούν!

Οι headliners Röyksopp κοντεύουν να συμπληρώσουν 20 χρόνια πορείας αλλά παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ξεκίνησαν το 1998, στο Tromsø, και από το εμβληματικό ντεμπούτο τους "Melody A.M." (2001) μέχρι το "Inevitable End" (2014), κατορθώνουν πάντοτε να παρουσιάζουν δουλειές που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών, κινούμενοι σε ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής–από την trip hop, ambient, chill out, downtempo μέχρι την synthpop, eurodance, house.

Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα όνομα της electronica έχει εξυμνηθεί τόσο πολύ από τους κριτικούς, συχνά αποσπώντας υποψηφιότητες και βραβεία σε διάφορες κατηγορίες (από τη Νορβηγική Μουσική Βιομηχανία και τα MTV Europe Awards μέχρι τα Grammy και τα Brit Awards). Ακόμα δυσκολότερο είναι το να κατορθώνει κάτι τέτοιο έχοντας ταυτόχρονα την εμπορική επιτυχία που έχει σημειώσει το ντουέτο των Svein Berge και Torbjørn Brundtland, με εκατομμύρια πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά albums και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα: "Eple", "What Else Is There?", "Remind Me", "Poor Leno", "So Easy", "Monument", "Sparks", "Only This Moment", "Beautiful Day Without You", "The Girl And The Robot", "Happy Up There", "This Must Be It", "Here She Comes Again", "Skulls", "Running To The Sea", "Do It Again", "I Had This Thing" και άλλα πολλά, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως η μαγεία των Röyksopp κρύβεται περισσότερο στα ορχηστρικά album tracks ("This Space", "Computer Milk", "Across The Graveyard", "In Space", "Royksopp Forever" κ.α.), εκεί που η μουσική τους σε ταξιδεύει κυριολεκτικά!

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience), καθώς και την Susanne Sundfør (η οποία κάνει φωνητικά στο πιο πρόσφατο single “Never Ever” / 2016) και τον Rick Rubin (συμμετέχοντας στη συλλογή “Star Wars Headspace”, στην οποία κάνει παραγωγή, το 2016).

Οι live εμφανίσεις τους είναι εντυπωσιακές, πολύ πιο έντονες και κινητικές απ’ ότι θα περίμενε κάποιος από ένα σχήμα της electronica. Συχνά χρησιμοποιούν εκκεντρικό ντύσιμο, διαφορετικούς guests στα φωνητικά και, κυρίως, ένα εκπληκτικό light show - με τη χρήση lasers, projections και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας – το οποίο θα συνοδεύει την εμφάνισή τους και στο Release Athens 2017!

Για τους Moderat μάλλον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, ιδίως μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2016. Οι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι που έδωσαν το «παρών» εκείνο το βράδυ στο Gazi Music Hall πρέπει να κατάλαβαν τον λόγο που ανάγκασε τον Τύπο να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό του "Top Electronic Act" του πλανήτη μέσα στην περασμένη χρονιά. Το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που μας προσέφεραν, όπου ήχος και φως έκαναν τους πάντες να λικνίζονται στους ρυθμούς τους, αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2017!

Το project των Modeselektor (Gernot Gronsert, Sebastian Szary) και Αpparat (Sascha Ring), δύο εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της σκηνής του Bερολίνου την τελευταία δεκαπενταετία, δείχνει να βρίσκεται σε μία άκρως ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το περσινό τρίτο τους album, "Moderat III", και κομμάτια σαν το "Reminder" και το λίγο παλαιότερο "Bad Kingdom", τα οποία τους έχουν κάνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας διαγράψει μία αξιοσημείωτη πορεία με τα ξεχωριστά τους σχήματα, ένωσαν τις δυνάμεις τους στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αφού κυκλοφόρησαν μία σειρά από EPs και singles, παρουσίασαν την πρώτη ολοκληρωμένη τους δουλειά στα τέλη της.

Στο "Moderat" (2009) συνδύασαν τα δημιουργικά τους ζενίθ για να φτιάξουν ένα ακόμα. Πανίσχυρα μπάσα και οι ευαίσθητες pop μελωδίες έδωσαν σε όλους την αίσθηση πως μια νέα κορυφή στη σκηνή της electronica πατήθηκε. 'Ενας γάμος προορισμένος για μεγαλεία, όπως γράφτηκε, και που απλά προέβλεψε το μέλλον.

Το "Moderat II" (2013) ισχυροποίησε τη θέση τους ως ένα από τα ευφυέστερα projects στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στo "Moderat III" (2016) , το τρίο δημιουργεί πλέον μακριά από κάθε επιρροή, δημιουργώντας νέα ηχοτοπία και παίρνοντας ρίσκα. Πρόκειται για το εγκεφαλικό αποκορύφωμα του οράματός τους, μία δουλειά που τους φέρνει να κινούνται σε μία underground ηλεκτρονική ατμόσφαιρα που αναζητά μόνιμα τα όρια της pop, και ταυτόχρονα το ωριμότερο βήμα της μέχρι τώρα καριέρας τους, σε κάθε επίπεδο.

Στιχουργικά, ο Apparat προσφέρει μία αφιλτράριστη εικόνα της προσωπικής του οπτικής πάνω στο ταξίδι που αποκαλούμε ζωή. Την ίδια στιγμή, οι Modeselector αναπτύσσουν μία εθιστική ενέργεια με το μοναδικό ρυθμικό τους υπόβαθρο.

Στον κινηματογράφο συνηθίζεται να λέγεται πως οι αντιφάσεις δημιουργούν ρεαλιστικούς χαρακτήρες και στη μουσική των Moderat θα βρείτε πολλές: διασκέδαση και προβληματισμός, έκσταση και μελαγχολία. Και όλα αυτά, μέσα στη φρενίτιδα των strobe lights.

Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε και πριν την προηγούμενη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Moderat δεν θα σας κάνουν μόνο να ιδρώσετε από τον χορό. Θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα κι ένα δάκρυ στα μάτια σας.

Day 2: Thievery Corporation + Archive + more tba

Στο line-up της 16ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στην Πλατεία Νερού, θα υποδεχτούμε δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού τα τελευταία είκοσι χρόνια, τους Αμερικανούς Thievery Corporation, ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo / dub / trip hop / electronica σκηνής, και τους Βρετανούς Archive, οι οποίοι ξεκίνησαν κι αυτοί με trip hop / electronica προσανατολισμούς πριν αποφασίσουν να εξερευνήσουν τα μονοπάτια του progressive / shoegaze rock εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους στα ύψη.

Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid και nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά από παραγωγούς και DJs, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου είδους ηλεκτρονικής μουσικής. Η chillout lounge τους ακούγεται οπουδήποτε αλλά οι συναυλίες είναι αυτές που τους μετέτρεψαν σε μια μπάντα που κανείς δεν θέλει να χάσει! Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

Ίσως το σπουδαιότερο κατόρθωμά τους είναι το ότι παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στο χώρο τους για περισσότερα από 20 χρόνια, παρότι ουδέποτε είχαν τη στήριξη μιας πολυεθνικής εταιρείας, ούτε ενός μηχανισμού προώθησης που θα τους εξασφάλιζε πανάκριβα video clips και εύκολες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τηρώντας παράλληλα και μία συνεπή στάση απέναντι στα κακώς κείμενα των καιρών μας τα οποία δεν παραλείπουν να σχολιάσουν, με τον δικό τους τρόπο, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσφορά τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα "Mirror Conspiracy" (2000), "The Richest Man In Babylon" (2002), "The Cosmic Game" (2004), "Radio Retaliation" (2008), "Saudade" (2014), ενώ το ολοκαίνουριο "The Temple Of I & I" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2017.

Επίσης, έχουν στο ενεργητικό τους πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 16 Ιουνίου, δίπλα στη θάλασσα, όπως τα "Warning Shots", "The Richest Man In Babylon", "Lebanese Blonde", "Until The Morning", "Sweet Tides", "Amerimacka", "All That We Perceive", "State Of Our Union", "Revolution Solution", "Liberation Front", "El Pueblo Unido", "Is It Over?", "Exilio", "Shadows Of Ourselves", "En Simple Histoire", "Facing East", "The Numbers Game", "Mandalla", "Letter To The Editor" και άλλα πολλά.

Οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα όπως οι David Byrne, Perry Farrell, The Flaming Lips, Anushka Shankar, Femi Kuti, Seu Jorge, Bebel Gilberto κ.α. ενώ έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, όπως το Coachella και το Lollapalooza.

Παρότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί στη χώρα μας, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τους απολαύσαμε ζωντανά. Η βραδιά της 16ης Ιουνίου θα τους ξαναφέρει κοντά μας, με νέο υλικό στις αποσκευές τους αλλά και με όλα εκείνα τα τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έχοντας φίλους από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation.

«Δεν αισθανθήκαμε ποτέ την ανάγκη να γίνουμε ένα με τη μουσική Βιομηχανία. Φτιάχνουμε μουσική σκεφτόμενοι ως παραγωγοί κάτι που πάντα μας έκανε να νιώθουμε ανοιχτοί σε κάθε ήχο, αρκεί να είναι συναρπαστικός» /Rob Garza.

Οι Archive είναι άλλο ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς το ελληνικό κοινό έχει δείξει πως τους εκτιμά ιδιαίτερα από το ξεκίνημα της καριέρας τους, το 1994 στο Λονδίνο.

Στηριγμένοι στη δημιουργική δυάδα των Danny Griffiths και Darius Keeler, έχουν διανύσει μία αξιοσημείωτη πορεία που ήδη διαρκεί περισσότερες από δύο δεκαετίες, με αφετηρία το εντυπωσιακό ντεμπούτο album, "Londinium", το οποίο τους έβαλε αμέσως στον χάρτη της trip hop / electronica σκηνής που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο.

Μέσα από πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους – σε βαθμό που η οργάνωσή τους να παραπέμπει περισσότερο σε ένα καλλιτεχνικό όχημα ή μία κολλεκτίβα, παρά σε μία μπάντα με την πιο συμβατική έννοια του όρου – οι Archive έχουν βρεθεί να εξερευνούν τα όρια διάφορων μουσικών ειδών, με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους να κινούνται εμφανώς προς progressive rock, ενίοτε και post rock, μονοπάτια.

Oι εναλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ρεύματα, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη που κατά καιρούς στελεχώνουν το σχήμα τους (κυρίως όσον αφορά στα φωνητικά, όπου γνωστότερος όλων υπήρξε ο Craig Walker), ουδέποτε τους εμπόδισε στο να γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 11 studio albums, με πιο γνωστά, πέρα από το "Londinium" (1996), τα "Take My Head" (1999), "You All Look The Same To Me" (2002), "Noise" (2004), "Lights" (2006), "Controlling Crowds" (2009), "With Us Until You’re Dead" (2012), "Restriction" (2015), μέσα από τα οποία έχουν ξεπηδήσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα singles που έχουν ακουστεί και στο ελληνικό ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, όπως τα "Again", "Fuck U", "You Make Me Feel", "The Way You Love Me", "Numb", "Get Out", "Bullets", "System", "Men Like You", "Bright Lights", "End Of Our Days", "Hatchet", "Black & Blue", "The Empty Bottle", "Collapse / Collide", "Violently", "So Few Words" και άλλα.

Όπως συμβαίνει και με τους Thievery Corporation, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που τους είδαμε για τελευταία φορά στην Ελλάδα. Δίπλα σε πολλά από τα παραπάνω τραγούδια, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, για πρώτη φορά ζωντανά, υλικό από το πιο πρόσφατο album τους, "The False Foundation" (2016), τη βραδιά της 16ης Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπου θα συναντηθούν δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού τα τελευταία 20 χρόνια!

Day 3: Jamiroquai + Michael Kiwanuka + more tba

Στην τελευταία μέρα της 17ης Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε δύο πολύ σπουδαία ονόματα που συνδέουν μοναδικά δύο διαφορετικές εποχές της σύγχρονης μουσικής.

Headliners θα είναι οι Jamiroquai, πρωτοπόροι του future funk και μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες του πλανήτη τα τελευταία 25 χρόνια, που έρχονται – ουσιαστικά, για πρώτη φορά σε ένα event ανοιχτό σε όλους - με σκοπό να μετατρέψουν εκείνη τη βραδιά σε ένα υπάιθριο party που όμοιό του δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθήνα!

Ο μοναδικά ταλαντούχος Jay Kay – ιδρυτής, frontman, τραγουδιστής, συνθέτης, ψυχή ολόκληρου του project των Jamiroquai, σε βαθμό που αρκετοί να τον αναφέρουν ως solo καλλιτέχνη και όχι ως group, όπως είναι στην πραγματικότητα - και η πολυμελής παρέα του επιστρέφουν φέτος με ένα νέο album, μετά από χρόνια, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2017. Σύντομα θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες και φυσικά θα ακούσουμε τα νέα τους τραγούδια, δίπλα σε όλες τις τεράστιες επιτυχίες που κατέστησαν τον Jay και τους Jamiroquai ως τους απόλυτους ηγέτες του funk / acid jazz κινήματος: "Virtual Insanity", "Deeper Underground", "Cosmic Girl", "Canned Hit", "Too Young To Die", "You Give Me Something", "Little L", "Alright", "Space Cowboy", "Love Foolosophy", "Feels Like It Should", "Runaway", "Supersonic", "Blow Your Mind", "Corner Of Earth" και πολλά ακόμα!

Από το 1992, όταν και σχηματίστηκαν στο Λονδίνο, κοινό και κριτικοί στην κυριολεξία ξεμυαλίστηκαν μαζί τους. Το ντεμπούτο album, "Emergency From Planet Earth", θεωρείται πλέον κλασικό, με τους Jamiroquai να αναζωογονούν τη σύγχρονη pop ανοίγοντας τον δρόμο σε πολλούς συναρπαστικούς καλλιτέχνες, με την επιρροή τους να φτάνει μέχρι και σήμερα, αφού φανατικοί οπαδοί τους δηλώνουν ονόματα όπως οι Chance the Rapper, Pharrell Williams, Daft Punk, Jungle, Mark Ronson, Tyler the Creator, Redman & The Intenet, Gnarls Barkley, Scissor Sisters, Gramatik, Quantic, Roisin Murphy, Robbie Williams και πολλοί άλλοι!

Κλήθηκαν να παίξουν δίπλα στον Stevie Wonder και τη Diana Ross, έβαλαν 3 δίσκους στο νο 1 της Βρετανίας και 8 στο Top-3, έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν κερδίσει βραβεία Grammy και κρατούν το ρεκόρ για τον κορυφαίο funk δίσκο σε πωλήσεις, με το περίφημο "Travelling Without Moving"!

Όμως, υπάρχει άλλο ένα ιδιότυπο ρεκόρ που κατέχουν – το οποίο, εν μέρει, σχετίζεται και με την Ελλάδα! Συγκεκριμένα, είναι εκείνο για τη μπάντα που έπαιξε live στο υψηλότερο δυνατό σημείο, δηλαδή στα 37.000 πόδια (11.277 μέτρα!) πάνω από το έδαφος, τον Φεβρουάριο του 2006, κατά τη διάρκεια της πτήσης ZT6902, που τους έφερε από το Μόναχο στην Αθήνα, στην συναυλία που χαρακτηριστικά ονομάστηκε "Gig In The Sky"! Όταν προσγειώθηκαν, οι επιβάτες της πτήσης, μαζί με λίγους επιλεγμένους καλεσμένους, παρευρέθηκαν σε ένα live / party.

Οι λίγοι τυχεροί που είχαν προσκληθεί πέρασαν τόσο καλά που το ίδιο party επαναλήφθηκε την επομένη. Τώρα, ήρθε η στιγμή να σπάσει για όλους αυτό το μεγάλο συναυλιακό απωθημένο! Γι’ αυτό, αναζητήστε το πιο εκκεντρικό καπέλο και την καλύτερη χορευτική σας διάθεση και προετοιμαστείτε για την 17η Ιουνίου!

Αφού λοιπόν έχουμε τον μουσικό και τη μπάντα που αναμόρφωσε το funk και τη σύγχρονη pop τα τελευταία 25 χρόνια, τι ιδανικότερο από το προσκαλέσουμε, επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα (όπως, ουσιαστικά, συμβαίνει και με τους Jamiroquai), τον νεαρό καλλιτέχνη που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας σκηνής περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στο 2016, δίνοντας με τη σειρά του μία νέα πνοή στη soul και folk-rock μουσική του σήμερα.

Μιλάμε, φυσικά, για τον 29χρονο Βρετανό Michael Kiwanuka, που με το δεύτερο album του, "Love & Hate", έφτασε στο νο 1 της Βρετανίας και προκάλεσε τον θαυμασμό κοινού και κριτικών, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τίτλο του καλλιτέχνη / album της χρονιάς.

Το γεγονός πως ήδη συγκρίνεται από πολλούς με ονόματα όπως ο Marvin Gaye, o Curtis Mayfield, o Otis Redding, o Bill Withers, ακόμα και ο Van Morrison, πιστεύουμε πως λέει από μόνο του τα πάντα! Είναι πραγματικά σπάνιο ένας singer / songwriter να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται από τόσο νωρίς δίπλα σε «ιερά τέρατα» ολόκληρης της ιστορίας της μουσικής, ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριοποιήσεις.

Ο Kiwanuka ξεκίνησε από το Βόρειο Λονδίνο και το 2012 παρουσίασε το ντεμπούτο του, "Home Again", κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Η απαλή, αισθαντική και γεμάτη ψυχή, φωνή του μάγεψε τους πάντες. Όμως ακόμα κι αυτή η, ιδιαίτερα ζεστή για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, υποδοχή δεν προετοίμαζε τον ίδιο αλλά και όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στα μουσικά πράγματα για τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε.

Με τον Danger Mouse και τον Inflo στην παραγωγή, ο Michael Kiwanuka κατόρθωσε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο από αυτούς που οι άνθρωποι της Μουσικής Βιομηχανίας και του Τύπου ονομάζουν "game changer". Ο δημιουργός του θεωρείται ήδη ένα από τα ονόματα που όχι μόνο θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά που σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Αυτό έχει γίνει πλέον αντιληπτό και στη χώρα μας, όπου ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, μουσικοκριτικοί και, πάνω απ’ όλους, κοινό έχουν ήδη αγαπήσει τα υπέροχα τραγούδια του Michael Kiwanuka, σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και αναμενόμενα ονόματα. Χάρη στο Release Athens 2017 δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να τον απολαύσουμε ζωντανά, ακριβώς τη στιγμή που αλλάζει επίπεδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή ενός καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει απόλυτη ανάγκη από ευαίσθητες και αυθεντικές φωνές σαν τη δική του.

Το Σάββατο 17 Ιουνίου, ακούγοντας τραγούδια σαν τα "Love & Hate", "Black Man In A White World", "One More Night", "Cold Little Heart", "Rule The World", "Home Again", "I’ll Get Along", "Bones", "I’m Getting Ready" και πολλά ακόμα, θα διαπιστώσουμε από κοντά το γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και για ποιο λόγο ο Michael Kiwanuka θεωρείται το μέλλον της soul μουσικής – και όχι μόνο.

Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση περισσότερων ονομάτων του Release Athens 2017!

Πληροφορίες:

Εισιτήρια

Η προπώληση είναι στα 38 (μονό) και 70 ευρώ (διπλό).

Στις δύο τελευταίες φάσεις της προπώλησης, οι τιμές θα διαμορφωθούν στα 42 (μονό) / 76 (διπλό) και 45 (μονό) / 80 (διπλό) ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.

Επίσης, θα διατεθεί πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, αρχικά προς 90 και στη συνέχεια προς 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, open bar με service, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων ξεκινά στα 90 ευρώ. Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή τους θα είναι 100 ευρώ. Στις τελευταίες φάσεις της προπώλησης, η τιμή τους θα διαμορφωθεί στα 110 ευρώ.

Mάθε τα πάντα από τα παρακάτω link

bit.ly/ReleaseAthens17-tickets

http://releaseathens.gr/tickets/

Όπως και πέρσι, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των εισιτηρίων μέχρι και σε 5 άτοκες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, στο www.viva.gr

Συγκεκριμένα:

• μέχρι και την 30/1, 5 δόσεις

• μέχρι και την 28/2, 4 δόσεις

• μέχρι και την 31/3, 3 δόσεις

• Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης και το www.viva.gr

Επισκεφτείτε το site και τη facebook page του Release Athens για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσβαση

Πλατεία Νερού (Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου): Δέλτα Φαλήρου, στη διασταύρωση της Λ. Συγγρού με τη Λ. Ποσειδώνος (Παραλιακή), ανάμεσα στο Κλειστό του Tae Kwon Do και το Beach Volley και δίπλα στη θάλασσα.

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο.

Μετρό: Σταθμός Συγγρού – Φιξ και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση Φόρος)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση Φόρος) είτε τραμ / γραμμές Αριστοτέλης 4 ή Θουκυδίδης 3 (Στάση Δέλτα Φαλήρου)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση Δέλτα Φαλήρου Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση Δέλτα Φαλήρου

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση Φόρος)

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00.

