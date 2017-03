Leon of Athens Live @ Σταυρός του Νότου

Στο live θα παρουσιάσει για πρώτη φορά όλα τα νέα κομμάτια από το επερχόμενο album του «Xenos» με παραγωγό τον David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) τo oποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά από την ΕΜΙ. Ήδη έχουμε ακούσει το single «Xenos», κομμάτι που κυκλοφόρησε επισήμως στην Αγγλία ενώ μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται το λανσάρισμα του single «Aeroplane».

Στο ίδιο πρόγραμμα θα ακούσουμε και αγαπημένα τραγούδια από τον δίσκο «Global», το ντεμπούτο του «Futrue» αλλά και αγαπημένες ελληνικές και ξένες διασκευές.

Ο Leon of Athens έχει καταφέρει να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικό και διεθνή τύπο (Guardian, New York Times, BBC, ΝΜΕ και Q Magazine) ενώ φέτος πραγματοποιεί περιοδείες στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.



Leon of Athens live στις 6 Απριλίου στο Σταυρό του Νότου. Be there!