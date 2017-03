Οι Aherusia παρουσιάζουν τον «Προμηθέα»

Στο τρίτο του άλμπουμ «Prometheus – Seven Principles on how to be Invincible», το ελληνικό black metal συγκρότημα που διακρίνεται για τις μελωδικές συνθέσεις του με folk στοιχεία, καταπιάνεται με έναν από τους σημαντικότερους μύθους της ελληνικής μυθολογίας, αυτόν του Προμηθέα. Όμως, στην εκδοχή των Aherusia δεν έχουμε να κάνουμε με τον Τιτάνα που τιμωρείται από τον Δία, επειδή άλλαξε τη «μοίρα» των ανθρώπων χαρίζοντάς τους τη φωτιά και δείχνοντας τις απαρχές της επιστήμης. Αντίθετα, ο Προμηθέας αποφασίζει να εγκαταλείψει την ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει τη φύση και το φόβο, και δένεται μόνος του στο βράχο. Η συνειδητοποίηση της θνητότητας των ανθρώπων είναι αυτή που τελικά θα κάνει το ανθρώπινο γένος να σταθεί και να περπατήσει στα πόδια του.

Η σύνθεση των οκτώ κομματιών του δίσκου διήρκεσε πέντε χρόνια. Οι Aherusia ηχογράφησαν το «Prometheus» live στο στούντιο, με τη χρήση ορισμένων dub. Μεταξύ των κομματιών, ακούμε έναν ορφικό ύμνο προς τον Ωκεανό στα αρχαία ελληνικά -είναι το μοναδικό που δεν είναι γραμμένο από τους Aherusia στην ελληνιστική-, ένα αυτούσιο παραδοσιακό θέμα της Κύπρου στον «Ανώνυμο», καθώς και μια «προσευχή» με στοιχεία από τα Καβείρια μυστήρια στο «Άσκι Κατάσκι».

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και στο εξώφυλλο του διπλού βινυλίου «Prometheus – Seven Principles on how to be Invincible», το οποίο είναι έργο του Φώτη Βάρθη, χαρακτικό, με τίτλο «Ιερή Πληγή».

Οι Aherusia παρουσιάζουν ζωντανά τον «Προμηθέα» τους, μαζί με μέλη χορωδίας, την Κυριακή 2 Απριλίου, στις 19:30, στο Second Skin Club. Επίσης, θα ακολουθήσουν παραστάσεις όλο το Μάιο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο της Ημέρας (Γεννηματά 20, κοντά στο μετρό Πανόρμου).