Thessaloniki Dance Festival: Χορευτική αρένα η πλατεία Αριστοτέλους

Ένα από τα μεγαλύτερα festival αγωνιστικού χώρου στα Βαλκάνια, το Thessaloniki Dance Festival (TDF), υποδέχεται η Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Απριλίου με διοργανωτές την ΔΕΘ-Helexpo, τη σχολή χορού All Star Dance και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το TDF θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης και στα περίπτερα 8 και 12 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των πρόδρομων εκδηλώσεων του TDF μετατρέπεται η πλατεία Αριστοτέλους (από τις 12:30-14:00) σε χορευτική αρένα, όπου θα παρουσιαστεί ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις του αθλητικού χορού.

Κατά τη διάρκεια του TDF στις 8-9 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έξι διαγωνισμοί χορού στα είδη: Latin, Hip Hop, Salsa ,Tango Argentino, Oriental & Σύγχρονο –Jazz.

Το festival ακόμη περιλαμβάνει σεμινάρια χορού από κορυφαίους χορευτές και δασκάλους και δύο μεγάλα party. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τον διαγωνισμό των νικητριών ομάδων «Best of the Best Show 2017».

Στόχος του TDF είναι η διάδοση της καλλιτεχνικής, αλλά κυρίως της αθλητικής διάστασης του χορού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα του TDF επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.tdf.gr/