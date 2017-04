Η Δήμητρα Γαλάνη στο Gazarte – Δύο παραστάσεις έμειναν

Oι μελωδικές βραδιές της Δήμητρας Γαλάνη συνεχίζονται στο Main Stage του gazarte για δύο παραστάσεις ακόμη, τον Απρίλιο (24/4) και το Μάιο (8/5). Οι Δευτέρες του Μαρτίου γέμισαν από κόσμο, μουσικές και τραγούδια και επέβαλαν την παράταση λίγο πριν και μετά το Πάσχα.



2 1/2 ώρες παράστασης, με ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που την ανέδειξαν είτε τραγουδώντας τα, είτε γράφοντας την μουσική τους και που συνθέτουν το soundtrack μιας ξεχωριστής ζωής και πορείας. Με την μαγική φωνή της να χρωματίζει κάθε στίχο και να αφηγείται τις πιο μεγάλες μας επιθυμίες, τα πιο μεγάλα μας όνειρα.



Καλεσμένος της στις παραστάσεις αυτές ο νεαρός συνθέτης και ερμηνευτής Ευστάθιος Δράκος που γνωρίσαμε μέσα από τους Minor Project και με τον οποίο παρουσίασαν πρόσφατα το άλμπουμ "Το Βαλς των χαμένων μετά" σε στίχους Νίκου Μωραίτη. Δύο διαφορετικές φωνές “παντρεύονται” ιδανικά, ανεξάρτητα από τις χροιές τους, καθώς τις συνδέουν κοινά σημεία αναφοράς και μουσική παιδεία. Οι δυο τους ακούγονται σα να είναι “ένα” και κάπως έτσι ενώθηκαν για πρώτη φορά και στην σκηνή παρουσιάζοντας ορισμένα από τα πιο ωραία τραγούδια τους αλλά και άλλα αγαπημένα και των δύο.. Ανάμεσα σ’αυτά, η «Εκδρομή» και το «Νερό», που έχουν ήδη αγαπηθεί και φιλοξενηθεί στα ραδιόφωνα της χώρας.



Μαζί τους οι μουσικοί με τους οποίους συνεργάζεται η Δήμητρα Γαλάνη τα τελευταία χρόνια. Ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύμπανα), ο Θωμάς Κωνσταντίνου (λαούτο, μαντολίνο, λάφτα, κιθάρα), ο Σπύρος Μάνεσης (πιάνο), ο Στέλιος Προβής (μπάσο), ο Μηνάς Λιάκος (ηλεκτρική κιθάρα).



24 Απριλίου και 8 Mαΐου η Δήμητρα Γαλάνη στο gazarte. 2 ακόμα μελωδικές βραδιές για όσους αγαπούν τα Βαλς των Χαμένων Μετά...

10 χρόνια GAZARTE! Τα μάτια στραμμένα εδώ.





ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Main Stage

Δευτέρες 24 Απριλίου & 8 Μαΐου

Τιμή εισιτηρίου:

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: A ζώνη: 33€ | Β ζώνη: 27€ | Όρθιοι: 10€

Ταμείο: A ζώνη: 36€ | Β ζώνη: 30€ | Όρθιοι: 13€

Ώρα έναρξης: 20:45



www.galani.gr

Facebook: facebook.com/dimitra.galani2

Twitter: @DimitraGalani



Videos

https://www.youtube.com/watch?v=xUbRb-kVgDY

https://www.youtube.com/watch?v=gAVnlu8Nu1Y

https://www.youtube.com/watch?v=8R09dmLEU7M

https://www.youtube.com/watch?v=G6_gxUEQ10I



*** Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό



Βουτάδων 32-34, Γκάζι

210 3460347



More info: http://gazarte.gr/

https://www.facebook.com/Gazarte?fref=ts

https://twitter.com/gazarte





