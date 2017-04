Stand up for U 2017: Μαραθώνιος κωμωδίας για την ενίσχυση της UNICEF

Ο στόχος του και φέτος παραμένει ο ίδιος: Η έμπρακτη στήριξη του έργου της UNICEF, της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά καθημερινά εκατομμύρια παιδιά, διεκδικώντας για λογαριασμό τους το δικαίωμα στο χαμόγελο, την ελπίδα, την μόρφωση. Με λίγα λόγια, επιχειρώντας να τους εξασφαλίσει μια ζωή με ίσες ευκαιρίες και αξιοπρέπεια.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτή τη φορά οι καλύτεροι Έλληνες stand up comedians-13 συνολικά, με πρωτοβουλία του Γιώργου Χατζηπαύλου επιλέγουν τα πιο δυνατά τους κείμενα και ανεβαίνουν στη σκηνή, παρουσιάζοντας έναν μαραθώνιο κωμωδίας για την UNICEF και τα παιδιά.

Και-φυσικά-προσφέροντας άφθονο γέλιο και συγκίνηση στο κοινό. Σ’ όλον αυτό τον κόσμο που τρία χρόνια τώρα έχει αγκαλιάσει το Stand up for U, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κάθε χρονιά οι παραστάσεις γίνονται sold out σε χρόνο-ρεκόρ.

Οι stand up κωμικοί που θα παρουσιάσουν τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις παραστάσεις τους είναι (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Αγγελόπουλος, Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Δημήτρης Μακαλιάς, Αριστοτέλης Ρήγας, Ζήσης Ρούμπος, Πάρις Ρούπος, Γιάννης Σαρακατσάνης, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Γιώργος Χατζηπαύλου, Blink Mike.

Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου για την ενίσχυση των δράσεων της UNICEF.

Σας περιμένουμε όλους! Όσο πιο πολλοί, τόσο περισσότερα και τα παιδικά χαμόγελα!

Ταυτότητα εκδήλωσης

Stand up for U 2017

Για την ενίσχυση της UNICEF

Επιμέλεια-οργάνωση: Γιώργος Χατζηπαύλου, Αλέξανδρος Ζώης

Παρουσίαση: Γιώργος Χατζηπαύλου

Πότε: Παρασκευή 12 Μαΐου στις 21:30

Πού: Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Μεταξουργείο (στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο), τηλ.: 2105221767

Διάρκεια: 130’ (με διάλειμμα)



Είσοδος: € 15 και € 10 (μειωμένο, φοιτητών, ανέργων, πολυτέκνων)

Προπώληση: viva.gr Το λινκ είναι ενεργό. Μπορείτε να πατήσετε και να σας βγάλει απ' ευθείας στην πώληση των εισιτηρίων

Προβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου - We Will

Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας για να είστε μέσα σ' αυτούς που θα συνδράμετε σ' αυτή την υπέροχη εκδήλωση.