Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Κερδίστε προσκλήσεις για το Release Athens 2017 - Day 1

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε διπλές προκλήσεις για δύο τυχερούς αναγνώστες του, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Παρασκευή 2 Ιουνίου μερικά από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής: Röyksopp, MODERAT, LARRY GUS, THE RATTLER PROXY και ETTEN.

Λίγα λόγια το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός

Κοντεύουν να συμπληρώσουν 20 χρόνια πορείας αλλά παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ξεκίνησαν το 1998, στο Tromsø, και από το εμβληματικό ντεμπούτο τους “Melody A.M.” (2001) μέχρι το “Inevitable End” (2014), κατορθώνουν πάντοτε να παρουσιάζουν δουλειές που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών, κινούμενοι σε ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής – από την trip hop, ambient, chill out, downtempo μέχρι την synthpop, eurodance, house.

Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα όνομα της electronica έχει εξυμνηθεί τόσο πολύ από τους κριτικούς, συχνά αποσπώντας υποψηφιότητες και βραβεία σε διάφορες κατηγορίες (από τη Νορβηγική Μουσική Βιομηχανία και τα MTV Europe Awards μέχρι τα Grammy και τα Brit Awards). Ακόμα δυσκολότερο είναι το να κατορθώνει κάτι τέτοιο έχοντας ταυτόχρονα την εμπορική επιτυχία που έχει σημειώσει το ντουέτο των Svein Berge και Torbjørn Brundtland, με εκατομμύρια πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά albums και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα: “Eple”, “What Else Is There?”, “Remind Me”, “Poor Leno”, “So Easy”, “Monument”, “Sparks”, “Only This Moment”, “Beautiful Day Without You”, “The Girl And The Robot”, “Happy Up There”, “This Must Be It”, “Here She Comes Again”, “Skulls”, “Running To The Sea”, “Do It Again”, “I Had This Thing” και άλλα πολλά, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως η μαγεία των Röyksopp κρύβεται περισσότερο στα ορχηστρικά album tracks (“This Space”, “Computer Milk”, “Across The Graveyard”, “In Space”, “Royksopp Forever” κ.α.), εκεί που η μουσική τους σε ταξιδεύει κυριολεκτικά!

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience), καθώς και την Susanne Sundfør (η οποία κάνει φωνητικά στο πιο πρόσφατο single “Never Ever” / 2016) και τον Rick Rubin (συμμετέχοντας στη συλλογή “Star Wars Headspace”, στην οποία κάνει παραγωγή, το 2016).

Οι live εμφανίσεις τους είναι εντυπωσιακές, πολύ πιο έντονες και κινητικές απ’ ότι θα περίμενε κάποιος από ένα σχήμα της electronica. Συχνά χρησιμοποιούν εκκεντρικό ντύσιμο, διαφορετικούς guests στα φωνητικά και, κυρίως, ένα εκπληκτικό light show – με τη χρήση lasers, projections και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας – το οποίο θα συνοδεύει την εμφάνισή τους και στο Release Athens 2017!