Χάρτινη Πόλη: Μια πόλη φτιαγμένη από τα παιδιά, για τα παιδιά!

To Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιουνίου τo The Hub Events και το Bobos Arts Events παρουσιάζουν στο Pop Up 123 την Χάρτινη Πόλη, μια πρωτότυπη διαδραστική εγκατάσταση, στην οποία μικροί και μεγάλοι καλούνται να περιηγηθούν, να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν.