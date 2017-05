Κάννες 2017: Σε Λάνθιμο και Φιλίππου το Βραβείο Σεναρίου του Φεστιβάλ

Οι Κάννες αναγνωρίζουν ξανά το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών φέρνοντας στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου το βραβείο σεναρίου που μοιράστηκαν με την Λιν Ράμσεϊ για το "You Were Never Really Here".

Ο Λάνθιμος έχει βραβευθεί για πρώτη φορά στις Κάννες το 2009 (μεγάλο βραβείο στον Κυνόδοντα στο "Ένα Κάποιο Βλέμμα") και το 2015 είχε κερδίσει με το "The Lobster" το βραβείο επιτροπής.

Ο Λάνθιμος έχει βραβευθεί για πρώτη φορά στις Κάννες το 2009 (μεγάλο βραβείο στον Κυνόδοντα στο «Ένα Κάποιο Βλέμμα») και το 2015 είχε κερδίσει με το "The Lobster" το βραβείο επιτροπής.

Η ιστορία με τον Φάρελ και το μπέρδεμα για το τι είναι επιτέλους η ταινία του Λάνθιμου που προκάλεσε φασαρία στα ελληνικά media, με κάποιους να λένε ότι αποθεώθηκε και άλλους να το αναιρούν, συνέβη όταν το παγκόσμιο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ρώτησε τον πρωταγωνιστή της ταινίας, Κόλιν Φάρελ, τη γνώμη του σχετικά με τη δήλωση του Λάνθιμου πως επρόκειτο για μία κωμωδία.

Η πρώτη αντίδραση του Φάρελ ήταν ένα υστερικό γέλιο.

«Είναι μπερδεμένος. Υπάρχουν μερικές αστείες σκηνές, κάποιες καταστάσεις που μέσα από την αμηχανία τους προκαλούν γέλιο. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, μιλάμε για μια μαύρη τραγωδία» αναφέρει ο Φάρελ ο οποίος παίζει έναν χαρακτήρα σημαδεμένο από ένα τραγικό γεγονός του παρελθόντος του.

Το “Sacred Deer” φαίνεται να είναι μια ταινία πολύ πιο σκοτεινή από τον "Αστακό" στην οποία πρωταγωνιστούσε πάλι ο Κόλιν Φάρελ και που ήταν προτεινόμενη στις Κάννες πριν δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr