Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Κερδίστε προσκλήσεις για το Release Athens 2017 - Ελληνική rock σκηνή

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε προκλήσεις για οκτώ τυχερούς αναγνώστες του, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Σάββατο (10/06) στην πλατεία Νερού – Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου μία μεγάλη βραδιά για την ελληνική rock σκηνή! Γιάννης Αγγελάκας & 100°C, Διάφανα Κρίνα, The Last Drive, μαζί με τους The Big Nose Attack και Holy Monitor, ενώνουν δυνάμεις και μας προσκαλούν σε μία αληθινή γιορτή της αγαπημένης μας μουσικής.

Λίγα λόγια για τη μουσική βραδιά

Μία σπάνια συνάντηση που θα λάβει χώρα σε απόλυτα φεστιβαλικές συνθήκες, στο πλαίσιο μίας παραγωγής τεράστιων διαστάσεων (σκηνή, ήχος, φως), και σίγουρα θα προσελκύσει χιλιάδες κόσμου!

Τα ονόματα των τριών headliners μιλούν από μόνα τους. Η εκφορά τους και μόνο θα αρκούσε για να συνοψίσεις ένα τεράστιο μέρος της Ιστορίας του Rock στην Ελλάδα. Μαζί τους, δύο εξαιρετικές νεώτερες μπάντες.

O Γιάννης Αγγελάκας όλα αυτά τα χρόνια, δεν έπαψε ποτέ να είναι δημιουργικός, ανατρεπτικός και κυρίως ανήσυχος. Το αποδεικνύει με κάθε νέο βήμα του και το ίδιο ισχύει και για τη νέα μπάντα του, τους 100°C. Σχεδόν δυο χρόνια μαζί, πειραματίζονται, γελάνε, γράφουν, σβήνουν και ταξιδεύουν.

Πριν λίγο καιρό, κυκλοφόρησαν έναν νέο δίσκο («Ήσυχα Τραγούδια Για Ανέμελα Λιβάδια»), τα τραγούδια του οποίου θα ακούσουμε ζωντανά, μαζί με επιλογές από ολόκληρη την πορεία του Γιάννη Αγγελάκα, από τις Τρύπες έως σήμερα.

Τα Διάφανα Κρίνα κατέκτησαν από το ξεκίνημά τους μία ιδιαίτερη θέση στο εγχώριο μουσικό στερέωμα. Έχοντας διαγράψει μία εικοσαετή πορεία, άγγιξαν τις ψυχές χιλιάδων ανθρώπων, χαρίζοντάς μας έξι δίσκους που χαρακτήρισαν την ελληνική ροκ σκηνή.

Το συγκρότημα σημαδεύτηκε από την απώλεια του τραγουδιστή, Θάνου Ανεστόπουλου, ο οποίος έφυγε χτυπημένος από τον καρκίνο πριν λίγους μήνες, αλλά συνεχίζει το ταξίδι του υμνώντας τη δημιουργικότητα και τη ζωή. Η εμφάνιση στο φεστιβάλ της Πλατείας Νερού σηματοδοτεί την ουσιαστική επιστροφή τους στα μουσικά πράγματα.

Το συγκρότημα – που πλέον αποτελείται από τους Τάσο Μαχά (τύμπανα), Νίκο Μπάρδη (κιθάρα, τρομπέτα), Παναγιώτη Μπερλή (φωνή, πλήκτρα), Παντελή Ροδοστόγλου (μπάσο), Κυριάκο Τσουκαλά (κιθάρα), – βρίσκεται ήδη στην προ-παραγωγή του νέου του δίσκου, τραγούδια από τον οποίο θα ακουστούν (μαζί με άλλα που καλύπτουν όλο το εύρος της δισκογραφίας τους) στις επιλεγμένες συναυλίες που θα δώσουν τους επόμενους μήνες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οι Last Drive είναι μία από τις σπουδαιότερες μπάντες που ανέδειξε ποτέ η εγχώρια σκηνή. Το 2007 επέστρεψαν για να δώσουν συνέχεια στην τρελή κούρσα τους, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και είχε σταματήσει το 1995. Δέκα χρόνια μετά, εξακολουθούν να δημιουργούν και να αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης.

Κυκλοφόρησαν ένα EP, ένα live CD/DVD και ένα εξαιρετικό album («Heavy Liquid» / Happy Crasher, 2009). Γιόρτασαν τα 30 τους χρόνια σε ένα αξέχαστο συναυλιακό διήμερο, μαζί με φίλους και συνοδοιπόρους. Παρουσίασαν την ακουστική τους εκδοχή, σε μία περίοδο που άνοιξε με δύο καταπληκτικές εμφανίσεις στην Αθήνα και έκλεισε στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, μετά από 17 shows σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μέσα στα χρόνια, πολλά σχήματα ξεπήδησαν μέσα από τον ευρύτερο πυρήνα που περιλαμβάνει μέλη των Drive (The Earthbound, BLML, Thee Holy Strangers, The Screaming Fly, Spirak Drift, ΩRay, La Mano y el Corazon), ενώ μέσω της Drive Tribe διατηρούν με συνέπεια την επαφή με φίλους και συντρόφους που μοιράζονται μαζί τους την αγάπη για το rock’n’roll και την δημιουργία. Πριν λίγες ημέρες ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση του νέου τους album που αναμένεται να κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Περιμένουμε με ανυπομονησία!

Οι Big Nose Attack δημιουργήθηκαν το 2011. Τα αδέρφια Βoogieman (κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie (τύμπανα) έδωσαν μία νέα φρεσκάδα στην εγχώρια σκηνή, συνδυάζοντας τις blues επιρροές τους με «ατίθασα» rock riffs που μοιάζουν να ξεπήδησαν από τα 70’s!

Μετά από πέντε χρόνια, τρία official albums, τέσσερις Ευρωπαϊκές περιοδείες και αμέτρητες εμφανίσεις στο εξωτερικό, έχουν ήδη εδραιωθεί ως μία από τις καλύτερες μπάντες της χώρας, παίζοντας με τους Black Keys το 2015 και βλέποντας το «Yeah! That Girl» να κερδίζει μία θέση στις προτιμήσεις κάθε ενημερωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού και DJ!

Οι Holy Monitor είναι μία μουσική κολεκτίβα από την Αθήνα. Σχηματίστηκαν το 2015 και πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους album σε συνεργασία με την Blackspin Records και την Primitive Music.

Kraut ρυθμοί, υπνωτικά φωνητικά και κολλητικά κιθαριστικά riffs δημιουργούν ένα space περιβάλλον, μία φωτεινή ηχητική δίνη που παρασύρει τον ακροατή σε ένα ψυχεδελικό ταξίδι.

Με ήδη 40.000 views στο youtube και εξαιρετικές κριτικές, οι Holy Monitor φαίνεται πως πραγματοποιούν μία εντυπωσιακή νέα είσοδο στα μουσικά πράγματα της χώρας – και όχι μόνο. Το «Bed Of The Earth» δεν είναι απλά το πιο εθιστικό τραγούδι που προέκυψε από την εγχώρια σκηνή μέσα στο 2017, αλλά ένα από τα καλύτερα που μας έδωσε η psych-rock σκηνή, γενικά, μέσα στη χρονιά που διανύουμε!

Η προπώληση ξεκινάει στα 10 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 13 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 15 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης και online στο www.releaseathens.gr και το www.viva.gr

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00.