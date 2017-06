Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Κερδίστε προσκλήσεις για το Release Athens 2017 - Day II

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε προκλήσεις για τέσσερις τυχερούς αναγνώστες του, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Παρασκευή 16 Ιουνίου μερικά από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής: THIEVERY CORPORATION + ARCHIVE + KADEBOSTANY + OMEGA RAY + CHINESE BASEMENT

Λίγα λόγια για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός

Tην Παρασκευή 16 Ιουνίου, οι Thievery Corporation, ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo / dub / trip hop / electronica σκηνής, επιστρέφει στη χώρα που λατρεύει και λατρεύεται!

Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid και nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά από παραγωγούς και DJs, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου είδους ηλεκτρονικής μουσικής. Η chillout lounge τους ακούγεται οπουδήποτε αλλά οι συναυλίες είναι αυτές που τους μετέτρεψαν σε μια μπάντα που κανείς δεν θέλει να χάσει! Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

Ίσως το σπουδαιότερο κατόρθωμά τους είναι το ότι παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στο χώρο τους για περισσότερα από 20 χρόνια, παρότι ουδέποτε είχαν τη στήριξη μιας πολυεθνικής εταιρείας, ούτε ενός μηχανισμού προώθησης που θα τους εξασφάλιζε πανάκριβα video clips και εύκολες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τηρώντας παράλληλα και μία συνεπή στάση απέναντι στα κακώς κείμενα των καιρών μας τα οποία δεν παραλείπουν να σχολιάσουν, με τον δικό τους τρόπο, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσφορά τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2004), “Radio Retaliation” (2008), “Saudade” (2014), ενώ το ολοκαίνουριο “The Temple Of I & I” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2017.

Επίσης, έχουν στο ενεργητικό τους πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 16 Ιουνίου, δίπλα στη θάλασσα, όπως τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα πολλά.

Οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα όπως οι David Byrne, Perry Farrell, The Flaming Lips, Anushka Shankar, Femi Kuti, Seu Jorge, Bebel Gilberto κ.α. ενώ έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, όπως το Coachella και το Lollapalooza.

Παρότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί στη χώρα μας, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τους απολαύσαμε ζωντανά. Η βραδιά της 16ης Ιουνίου θα τους ξαναφέρει κοντά μας, με νέο υλικό στις αποσκευές τους αλλά και με όλα εκείνα τα τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έχοντας φίλους από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation.

ARCHIVE

Οι Archive είναι άλλο ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς το ελληνικό κοινό έχει δείξει πως τους εκτιμά ιδιαίτερα από το ξεκίνημα της καριέρας τους, το 1994 στο Λονδίνο. Oι Βρετανοί ξεκίνησαν με trip hop / electronica προσανατολισμούς πριν αποφασίσουν να εξερευνήσουν τα μονοπάτια του progressive / shoegaze rock εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους στα ύψη.

Στηριγμένοι στη δημιουργική δυάδα των Danny Griffiths και Darius Keeler, έχουν διανύσει μία αξιοσημείωτη πορεία που ήδη διαρκεί περισσότερες από δύο δεκαετίες, με αφετηρία το εντυπωσιακό ντεμπούτο album, “Londinium”, το οποίο τους έβαλε αμέσως στον χάρτη της trip hop / electronica σκηνής που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο.

Kadebostany

Όμως, και το τρίτο όνομα της 16ης Ιουνίου έχει ήδη μία πολύ ισχυρή σχέση με το ελληνικό κοινό. Οι Kadebostany επιστρέφουν μετά από δύο χρόνια στην Ελλάδα που τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να προέρχονται από έναν… φανταστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τον Ελβετό παραγωγό Kadebostan, αλλά στον πραγματικό η επιτυχία τους είναι σίγουρα αληθινή!

Με επιτυχίες όπως τα “Walking With a Ghost”, “Castle in the Snow”, “Jolan“ και βέβαια τη διασκευή στο “Crazy In Love” της Beyonce (για το “Fifty Shades of Grey”), καταπληκτικά videos, εκκεντρική σκηνική παρουσία και ένα νέο show που θα ενθουσιάσει, έρχονται στο Release Athens για να το κατακτήσουν! Παράλληλα, συστήνουν και τη νέα τραγουδίστρια, στο πλάι της Kristina, την Rhita. Την περιγράφουν ως ένα “από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά τους κράτους”, προφανώς αναφερόμενοι στην “δική τους” Δημοκρατία του Kadebostany! H νέα τους εποχή είναι εδώ, μαζί με το μοναδικό είδος της pop μουσικής τους. O νέος δίσκος τους “Monumental” είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει και ήδη το πρώτο single “Frozen to Death” ακούγεται παντού!

Ω-Ray

Omega Ray (Ω-Ray), είναι το όνομα της νέας μπάντας που πρόκειται να ταράξει τα νερά στην εγχώρια σκηνή! Ο Γιώργος Καρανικόλας (The Last Drive, Blackmail, BLML, Drobs) ηγείται μίας εκλεκτής παρέας που θα μας ταξιδέψει σε έναν ήχο διαφορετικό από τα συνηθισμένα! Στο ομώνυμο ντεμπούτο τους – κυκλοφορεί στις 15/5 από τη Sound Effect Records – προτείνουν ένα δικό τους χαρμάνι που πατάει στην ψυχεδέλεια, τη folk και το kraut-rock. Ένα σύγχρονο psych-rock όχημα υψηλών απαιτήσεων και εκλεκτικών συσχετισμών. Στον απόηχο των Amon Duul II, των πρώιμων Floyd και της Νεοϋορκέζικης σχολής των Velvets και των Television, ερωτοτροπούν με τη folk, τα spirituals και τα blues, δίνοντας ζωή σε ένα πολύ ιδιαίτερο ημίαιμο, προσιτό, άμεσο και άκρως ποιητικό όραμα, όπως το ίδιο το rock ‘n’ roll.

Chinese Basement

Οι Chinese Basement είναι από τις μπάντες που οφείλει να ανακαλύπτει όποιος αναζητά το νέο και συναρπαστικό στη σύγχρονη μουσική. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν να παίζουν σε πολύ μικρή ηλικία δείχνοντας γρήγορα τα δόντια τους! Δυνατά drums και πειραματικά κρουστά ως ραχοκοκαλιά μίας στιβαρής rhythm section, πρωτότυπες ιδέες, ένταση, δυναμισμός, ορμητικότητα, στίχοι στα ελληνικά που ηχούν σαν ειρωνικά ποιήματα, συγκροτούν έναν ήχο που περιφέρεται γύρω από διάφορα μουσικά είδη χωρίς να περιορίζεται από κανένα – αν και οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται, αρκετά εύστοχα, ως ηλεκτρικό / θεατρικό punk. Με δύο albums στο ενεργητικό τους, έχουν ήδη πετύχει αρκετά και το μέλλον τους ανήκει. Δείτε τους, στο Release Athens 2017.