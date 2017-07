Carla Harris: Η πολυβραβευμένη ομιλήτρια στο stage της Linkage Greece!

Φέτος, προσκεκλημένη είναι η αναγνωρισμένη ομιλήτρια Carla Harris, Vice Chairman, Wealth Management, Managing Director and Senior Client Advisor στη Morgan Stanley. Η δυναμική Αμερικανίδα ηγέτης, θα ταξιδέψει το κοινό σ’ ένα ταξίδι με θέμα: “The Pearls of Leadership”. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Banquet στις 14 Ιουλίου 2017 από τις 10.00 έως τις 13.00.

H Carla Harris, μία από τις πιο ισχυρές και δυναμικές γυναίκες της WallStreet θα παρουσιάσει και θα μοιραστεί μαζί με το κοινό τις ‘πέρλες Ηγεσίας’ της, όπως η ίδια αποκαλεί την εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια των είκοσι εννέακαι πλέον χρόνων της εργασιακής της εμπειρίας στη WallStreet και πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία, βοηθώντας οποιονδήποτε να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις του χώρου εργασίας.

H καταξιωμένη ομιλήτρια θα μιλήσει για τις αποδεδειγμένες στρατηγικές που έχουν βοηθήσει την ίδια, αλλά και τον κόσμο που θα την ακούσει, να μεγιστοποιήσει την επιτυχία της. Θα συζητήσει τη σημασία και τη δύναμη των αντιλήψεων στον εργασιακό χώρο, τις σημαντικές σχέσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη δύναμη της αυθεντικότητας ως μέρος Ισχυρής Ηγεσίας. Στο τέλος της ομιλίας θα δεχτεί ερωτήσεις από το κοινό, Στελέχη μεγάλων Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, η Linkage Greece διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση το θεσμό των Summer Sessions, τα οποία αποτελούν μαθήματα ηγεσίας με ομιλητές διεθνούς κύρους. Μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, δεκάδες ηγετικές ομάδες μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ο επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος στις Άνδεις Nando Parrado, οι προπονητές Zeljko Obradovic & Δημήτρης Ιτούδης, ο πρώην αστροναύτης της NASA Dr. Scott Parazynski και ο Guru της καινοτομίας, Stephen Shapiro είναι μερικοί μόνο από τους ομιλητές που έχουν φιλοξενηθεί από την Linkage Greece.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίων στο: www.linkagegreece.com

Η Linkage είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ηγεσίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής, ανάπτυξης καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης και management. H Linkage πρωτοπορεί και κεφαλαιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία και εξειδίκευση, με όχημα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και εξελίσσεται ως η μόνη και πιο ισχυρή σχολή ηγεσίας στην Ελλάδα. Η στρατηγική παρουσία της πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τους πρωτοπόρους στο εγχώριο Leadership Management, Δημήτρη Παπανικητόπουλο (Πρόεδρος LinkageGreece) και Αρτέμη Μυρόπουλο (Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Greece). Η εταιρία παρέχει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες tailor-made στρατηγικές συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσα από εκπαιδευτική εμπειρία καθώς και προσαρμοσμένες υπηρεσίες αξιολόγησης.