Justice League, του Ζακ Σνάιντερ

Η ώρα της Justice League πλησιάζει. Ωθούμενος από την αποκατεστημένη πίστη του στην ανθρωπότητα και εμπνευσμένος από την ανιδιοτελή πράξη του Superman, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή. Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων – Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg – μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

