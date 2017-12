Αφιέρωμα στον Wael Shawky από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ουάελ Σόκι: ένας διεθνούς εμβέλειας εικαστικός καλλιτέχνης της Αιγύπτου σε πραγματικές και φανταστικές ιστορίες και αφηγήσεις του Αραβικού κόσμου ή πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να αναδιατυπώσει το αφήγημα της Δύσης για τον Αραβικό κόσμο.

Η μουσική παράσταση The Song of Roland: The Arabic Version στη Στέγη(διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση) και η τριλογία ταινιών του The Cabaret Crusades στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) αποδεικνύουν πώς ο Σόκι χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα –ταινίες, σχέδιο, φωτογραφία και περφόρμανς–, διερευνά και αναλύει τις πραγματικές και φανταστικές ιστορίες και αφηγήσεις του Αραβικού κόσμου. Είτε κάνει περφόρμανς διδάσκοντας παιδιά Βεδουίνων στην έρημο, είτε οργανώνει μια συναυλία heavy metal σε ένα απομονωμένο χωριό, ο Σόκι βάζει τον σύγχρονο Δυτικό πολιτισμό στο πλαίσιο ενός νέου βλέμματος, μέσα από το φακό της ιστορικής παράδοσης – αλλά και το αντίστροφο.

