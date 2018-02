Μπουκέτα και πεταλούδες από... κουτάλια, μαχαίρια και πιρούνια! (pics)

Η Αν σπούδασε στο The Royal College of Art, στο Λονδίνο. Της ζητήθηκε να ετοιμάσει το Royal Jubilee Banner για τον εορτασμό του αδαμάντινου ιωβηλαίου της Βασιλίσσης Ελισάβετ. Το λάβαρο κυμάτιζε στην πρύμνη του βασιλικού σκάφους «The Spirit of Chartwell» καθώς αυτό έπλεε από το Battersea έως τη London Bridge, κατά τη διάρκεια της πομπής στον Τάμεση για το Αδαμάντινο Ιωβηλαίο, στις 3 Ιουνίου του 2012. Τώρα, σε μια καινούργια σειρά έργων της, στην οποία έχει δώσει το όνομα «Μπουκέτα και πεταλούδες», η Αν συγκεντρώνει δεκάδες κουτάλια, μαχαίρια και πιρούνια, τα οποία, γανιασμένα, δίνουν κομψά μπουκέτα.

Από μια τούφα κουτάλια, είναι σε θέση να δώσει το σχήμα που έχουν τα τριαντάφυλλα και οι τουλίπες. Κάποια από αυτά είναι τόσο ρεαλιστικά που αναρωτιέται κανείς μήπως και είναι πραγματικά λουλούδια βουτηγμένα σε ασήμι. Τα «μπουκέτα και πεταλούδες» της Κάρινγκτον περιελήφθησαν στην πρώτη ατομική έκθεση της, το περασμένο καλοκαίρι, στο Royal College of Art (με τίτλο «Pop goes the Weasel!»).