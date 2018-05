Το Release Athens επιστρέφει! Κερδίστε προσκλήσεις για το μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας!

Συγκεκριμένα, (4) τέσσερις τυχεροί θα κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση για την 1η μέρα του φεστιβάλ, Πέμπτη 31/5 (doors open 17.00). Αν θέλετε, λοιπόν, να βρεθείτε κι εσείς ανάμεσα στους τυχερούς που θα απολαύσουν μια μοναδική βραδιά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα -από τις 16/5 έως τις 22/5- για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό.

Λίγα λόγια για το Release…

Στις 31 Μαΐου, 1 και 17 Ιουνίου, στον πανέμορφο χώρο της Πλατείας Νερού, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε συγκροτήματα και καλλιτέχνες που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στη σύγχρονη μουσική, μαζί με μερικά από τα καλύτερα σχήματα της εγχώριας παραγωγής.



Jamiroquai, London Grammar, Thievery Corporation, UB40 (feat. Ali Campbell, Astro & Mickey), Rag'n'Bone Man, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Golan, Kid Moxie, Sillyboy's Ghost Relatives, Σtella, Angelika Dusk και αρκετοί ακόμα, θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, προσκαλώντας όλες και όλους στο μεγαλύτερο πάρτι του φετινού καλοκαιριού!

Αναλυτικά, ανά ημέρα:

Day I - Πέμπτη 31/5: Richard Ashcroft / Rag ‘N’ Bone Man / Kid Moxie, Sworr., Lip Forensics

O Richard Ashcroft, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν… γεννηθεί στον πλανήτη, είναι ο νέος headliner της 1ης ημέρας του φεστιβάλ!

Τραγουδιστής και ηγέτης των εμβληματικών The Verve, μίας από τις κορυφαίες και πιο επιτυχημένες βρετανικές μπάντες των 25 τελευταίων ετών, έρχεται για 1η φορά στη χώρα μας για το Release Athens 2018!

Day II – Παρασκευή 1/6: Thievery Corporation, UB40, Golan, Angelika Dusk, Magenta Flaws

Οι περσινοί θριαμβευτές επιστρέφουν! Οι Thievery Corporation, ένα group που λατρεύει την Ελλάδα αλλά, όπως φαίνεται σε κάθε τους επίσκεψη, λατρεύεται και από αυτήν, θα είναι μαζί μας. Στο Release Athens 2017 ξεσήκωσαν πάνω από 12.000 κόσμο (σε μία βροχερή ημέρα!) και τώρα έρχονται, by… public demand, με ακόμα περισσότερο κέφι και με ένα ολοκαίνουριο album!

Co-headliners της βραδιάς, οι πραγματικά σπουδαίοι UB40, ένα από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της reggae, αλλά και συνολικά της pop μουσικής, με τον αυθεντικό τραγουδιστή τους Ali Campbell στα φωνητικά, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στα μέρη μας. Αν προσπαθούσαμε να απαριθμήσουμε τις επιτυχίες τους μάλλον θα έπρεπε να γεμίσουμε πολλές γραμμές κειμένου, οπότε απλά θα υπενθυμίσουμε τρεις από τις μνημειώδεις διασκευές που έκαναν, σημαδεύοντας ανεξίτηλα διαφορετικές εποχές των 80s και των 90s: “Red Red Wine”, “I Got You Babe”, “(I Can’t Help) Falling In Love With You”. Χρειάζεστε κάτι άλλο;

Day III – Κυριακή 17/6: Jamiroquai, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy’s Ghost Relatives, Σtella

Οι θρυλικοί, πλέον, Βρετανοί δυναμίτες που ακούν στο όνομα Jamiroquai, με τον μοναδικό superstar Jay Kay σε φουλ φόρμα μετά την περσινή περιπέτεια, θα είναι επιτέλους κοντά μας. Ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα του ελληνικού κοινού θα ικανοποιηθεί με τον πλέον εμφατικό και ξεσηκωτικό τρόπο, σε μία εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Co-headliner της βραδιάς, ο απόλυτος star του electro-swing και του downtempo, ο (υπεραγαπημένος στη χώρα μας) Αυστριακός μουσικός και παραγωγός Parov Stelar που θα είναι και πάλι κοντά μας, μετά από απουσία δύο χρόνων, με νέο album. Κάθε ημέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο διάσημος και αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως χάρη στη μοναδική του ικανότητα να διασκεδάζει το κοινό, που στις live εμφανίσεις του χορεύει, κυριολεκτικά, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της διάρκειάς τους.

Η παρουσία αυτών των δύο headliners δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογής. Σας καλούν να προσέλθετε με την καλύτερη δυνατή διάθεση και με παπούτσια για χορό!

Μαζί τους, οι αισθαντικοί Αμερικανοί Cigarettes After Sex, η μπάντα που τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει προσφέρει μερικά από τα ομορφότερα μελωδικά τραγούδια που κυριαρχούν στο ελληνικό ραδιόφωνο (ιδίως το “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”), ιδανική πινελιά μελωδικότητας και ρομαντισμού, καθώς ο ήλιος θα δύει – και πριν επακολουθήσει το ξέφρενο πάρτι που υπόσχονται οι δύο μεγάλοι stars της βραδιάς.