Σαν σήμερα το 2014 «έφυγε» χτυπημένος από την επάρατη νόσο ο τραγουδιστής Τζο Κόκερ

Άγγλος τραγουδιστής του μπλουζ και του ροκ, προικισμένος με μία εντυπωσιακή λευκή σόουλ φωνή, η οποία σε συνδυασμό με την εκκεντρική σκηνική παρουσία, του εξασφάλισε μία μακρόχρονη καριέρα με αρκετές επιτυχίες. Έγινε γνωστός το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Beatles «With a Little Help from My Friends» και αργότερα με τα τραγούδια «You Are So Beautiful» (1974), «Up Where We Belong» (1982) και «Unchain My Heart» (1987).