Πέθανε η μητέρα της Κάρι Φίσερ, Ντέμπι Ρέινολντς

Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ Ντέμπι Ρέινολντς, η οποία με το ταλέντο της στο τραγούδι και τον χορό μπήκε στην καρδιά εκατομμυρίων θεατών του κινηματογράφου στον κόσμο με μιούζικαλ όπως το "Singin' in the Rain", πέθανε χθες σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε ο γιός της.

Η Ρέινολντς, μια από τις παλαίμαχες και πιό αγαπημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, πέθανε λίγες ώρες μετά την εσπευσμένη εισαγωγή της σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες, αφού υπέστη εγκεφαλικό, είπε ο γιός της Τοντ Φίσερ. Ο θάνατός της επήλθε μία μόνο μέρα μετά τον θάνατο της κόρης της, ηθοποιού Κάρι Φίσερ.

Η Κάρι Φίσερ πέθανε στην ηλικία των 60 ετών την Τρίτη μετά από επιπλοκές από καρδιακή προσβολή που υπέστη την Παρασκευή.

Η Ρέινολντς, που απέκτησε φήμη μετά το "Singin' in the Rain", εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες με ρόλους δίπλα στον Τζιν Κέλι, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Τόνι Κέρτις, τον Ντόναλντ Ο' Κόνορ, τον Φρεντ Ασταίρ και τον Ντικ Βαν Ντάικ. Είχε προταθεί για Όσκαρ για τον ρόλο της στη ταινία του 1964 "The Unsinkable Molly Brown".

Στο απόγειο της καριέρας της, η Ρέινολντς ενεπλάκη σε ένα σκάνδαλο όταν ο σύζυγός της, τραγουδιστής Έντι Φίσερ, απέκτησε σχέση με την ηθοποιό Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η Ρέινολντς και ο Φίσερ πήραν διαζύγιο το 1959, και αυτός παντρεύτηκε την Τέιλορ. Αργότερα, η Ρέινολντς και η Τέιλορ, η οποία χώρισε από τον Φίσερ, συμφιλιώθηκαν και εμφανίστηκαν μαζί στην ταινία γυρισμένη ειδικά για την τηλεόραση "These Old Broads", που είχε γραφτεί από την Κέρι Φίσερ.

Μεταξύ των γυρισμάτων πολλών ταινιών στις οποίες έπαιξε πρωταγωνιστικούς ρόλους, και όταν μειώθηκαν οι συμμετοχές της σε ταινίες, συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές και πολλές τηλεοπτικές σειρές, έδωσε παραστάσεις σε νάιτκλαμπ, και το 1968 παρουσίασε τη δική της εκπομπή στο κανάλι NBC, "The Debbie Reynolds Show".

Η τελευταία μεγάλη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ήταν το 1970, "What's the Matter with Helen?", ενώ είχε μικρούς ρόλους σε μεταγενέστερες ταινίες.

Παντρεύτηκε δεύτερη φορά τον επιχειρηματία παπουτσιών Χάρι Καρλ, χωρίζοντάς τον στις αρχές της δεκαετίας του '70 αφού αυτός έχασε ένα μεγάλο ποσοστό της περιουσίας της σε τυχερά παιχνίδια. Το 1984 παντρεύτηκε τον επενδυτή ακινήτων Ρίτσαρντ Χάμλετ και αγόρασαν ένα ξενοδοχείο και καζίνο στο Λας Βέγκας, όπου έδωσε παραστάσεις. Ο γάμος έληξε εν μέσω της οικονομικής κατάρρευσης του εγχειρήματος και η Ρέινολντς κήρυξε πτώχευση για να προστατευθεί από τους πιστωτές.

"Υπάρχουν καλοί άνδρες, όπως ο πατέρας μου και ο γιός μου Τοντ, αλλά εγώ έτυχε να παντρευτώ ηλίθιους, γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκα εδώ και πολλά χρόνια. Έχω απαίσιο γούστο στους άντρες", είπε σε μια τοπική αγγλική εφημερίδα, Yorkshire Post, το 2010.

Το 1988 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της, "Debbie: My Life".

Η Ρέινολντς, βρισκόταν στο σπίτι του γιού της Τοντ Φίσερ στο Μπέβερλι Χιλς, στην Καλιφόρνια, συζητώντας για την κηδεία της Φίσερ, που πέθανε την Τρίτη, ανέφερε ο ιστότοπος TMZ.

Κάποιος στην οικία κάλεσε ασθενοφόρο λίγο μετά τις 1:00 μ.μ. τοπικής ώρας (11:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της τηλεοπτικής εκπομπής E! News, η Ρέινολντς μεταφέρθηκε σε μέτρια έως σοβαρή κατάσταση, ενώ το TMZ ανέφερε ότι πιθανώς να υπέστη εγκεφαλικό.

Το περιοδικό People ανέφερε ότι η πυροσβεστική του Λος Άντζελες απάντησε σε κλήση για ιατρική βοήθεια από τη διεύθυνση της οικίας του Τοντ Φίσερ και μετέφερε μια γυναίκα σε μέτρια έως σοβαρή κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την εισαγωγή της Ρέινολντς εκεί, ενώ αντιπρόσωποι της ηθοποιού δεν απάντησαν σε τηλεφωνήματα δημοσιογράφων.

Η Ρέινολντς, η οποία είχε προβλήματα υγείας φέτος, ήταν μια από τις ηθοποιούς με την πιο μακροχρόνια καριέρα στο Χόλιγουντ και μια από τις πιό δημοφιλείς, και είχε προταθεί για Όσκαρ για τον κύριο ρόλο του μιούζικαλ "The Unsinkable Molly Brown", ταινίας του 1964.