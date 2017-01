Ένοπλη επίθεση Κωνσταντινούπολη: Μακελειό σε νυχτερινό κέντρο την Πρωτοχρονιά (Pics+Vids)

Ο ένοπλος πυροβόλησε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη πριν μπει στη ντισκοτέκ, στη συνοικία Ορτακιόι της Κωνσταντινούπολης, και ανοίξει πυρ αδιακρίτως, είπε ο Σαχίν, κάνοντας λόγο περί τρομοκρατικής επίθεσης.



Σύμφωνα με τον Σαχίν, την επίθεση διέπραξε μόνο ένας ένοπλος.

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε νυκτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια των εορτασμών για το Νέο Έτος στοίχισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους, από τους οποίους έχουν αναγνωριστεί 21 και οι 15 ή 16 απ' αυτούς είναι ξένοι, ενώ ο δράστης της επίθεσης εξακολουθεί να διαφεύγει, δήλωσε σήμερα (1/1) ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 69 ανθρώπων, τέσσερις από τους οποίους έχουν τραυματισθεί σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι έρευνες για να βρεθεί ο τρομοκράτης συνεχίζονται. Ελπίζω ότι θα συλληφθεί σύντομα», πρόσθεσε ο τούρκος υπουργός.

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, πολλοί θαμώνες του νυχτερινού κέντρου έπεσαν στον Βόσπορο για να σωθούν από τα πυρά του δράστη της επίθεσης, που φορούσε στολή Άγιου Βασίλη.





Η επίθεση εναντίον της ντισκοτέκ, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ακολουθεί μια σειρά πολυαίμακτων επιθέσεων στην πόλη το 2016.



Το νυχτερινό κέντρο απέχει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον χώρο όπου λάμβαναν χώρα οι επίσημοι εορτασμοί για την έλευση της νέας χρονιάς, πλάι στον Βόσπορο.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα επείγοντα καθώς δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας κατέφθασαν επί τόπου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν τον δράστη να κραυγάζει κάτι στα αραβικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Doğan, κατά το οποίο, μέσα στο νυχτερινό κέντρο τη στιγμή που διαπράχθηκε η επίθεση βρίσκονταν 700 ως 800 άνθρωποι.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει προ ημερών την ανάπτυξη 25.000 ανδρών για την προστασία των εορτασμών για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με την τουρκική Χουριέτ.

Νωρίτερα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα είχαν κάνει λόγο για δύο δράστες και μετέδιδαν πως ο ένας παρέμενε στο εσωτερικό του χώρου και ότι η αστυνομία προετοιμαζόταν να διεξαγάγει μια επιχείρηση για την εξουδετέρωσή του, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές. Το NTV ανασκεύασε αργότερα μεταδίδοντας πως ο δράστης ήταν μόνο ένας.

