Επίθεση Κωνσταντινούπολη: Ανθρωποκυνηγητό για τον μακελάρη του Reina – Αναζητούσαν λάθος άνθρωπο

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, το ανθρωποκυνηγητό στην Τουρκία για τον εντοπισμό και σύλληψη του ενόπλου που επιτέθηκε στο κλαμπ Reina στην Κωνσταντινούπολη, σκοτώνοντας 39 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, λίγο μετά την έλευση του 2017.

Το κίνητρο της επίθεσης, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι υποψίες οδηγούν στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), που οργάνωσε τουλάχιστον δύο τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Τουρκία το 2016.

Διευκρινίσεις για την αιματηρή ένοπλη επίθεση στο κλαμπ Renia της Κωνσταντινούπολης την Πρωτοχρονιά αναγκάσθηκε να δώσει ο Τούρκος πρωθυπουργός λόγω των συγκεχυμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών που διαχέονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο δράστης του μακελειού, που άφησε πίσω του 39 νεκρούς και 69 τραυματίες δεν ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης.

«Μερικές λεπτομέρειες έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές, ενώ οι Αρχές εργάζονται προς την κατεύθυνση συγκεκριμένου αποτελέσματος», απάντησε ο Γιλντιρίμ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση.

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφάλειας θα μοιραστούν όσες πληροφορίες διαθέτουν σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι ο δράστης άφησε το όπλο του στον τόπο του εγκλήματος, κάτι που ο ίδιος έκρινε ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα στις έρευνες.

Σοκαρισμένος ένας πολίτης του Καζακστάν που βρισκόταν στην Τουρκία για επιχειρηματικούς λόγους, είδε τη φωτογραφία του να αναπαράγεται ευρέως στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών και στη συνέχεια των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ως ο καταζητούμενος μακελάρης του Renia.



Τρομοκρατημένος από την παραπλανητική δημοσιότητα και φοβούμενος για τη ζωή του έσπευσε στην αστυνομική διεύθυνση της Zeytinburnu στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είχε σχέση με το αιματηρό γεγονός, την τρομοκρατία και το ISIS, όπως κατηγορείτο από τα ΜΜΕ και αρκετούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από όπου και διακινήθηκαν αρχικώς οι φωτογραφίες του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φωτογραφίες απεικονίζουν όντως τον ίδιο και τραβήχτηκαν στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Έπειτα από τις εξηγήσεις που δόθηκαν και τη σχετική έρευνα που διεξήχθη από την αστυνομία, ο Καζακστανός αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου ένας ένοπλος εισέβαλε στη ντισκοτέκ Ρέινα της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Νέο Έτος και αφαίρεσε τη ζωή από 39 ανθρώπους, από τους οποίους οι 15 ή 16 είναι ξένοι. Ο ένοπλος σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, πυροβόλησε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη πριν μπει στη ντισκοτέκ και ανοίξει πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με το Sputnik, ο μακελάρης έφτασε έξω από το κλαμπ με ταξί με την αστυνομία της Τουρκίας να ανακρίνει τον οδηγό.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 69 ανθρώπων, τέσσερις από τους οποίους έχουν τραυματισθεί σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι έρευνες για να βρεθεί ο τρομοκράτης συνεχίζονται. Ελπίζω ότι θα συλληφθεί σύντομα», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός.

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, πολλοί θαμώνες του νυχτερινού κέντρου έπεσαν στον Βόσπορο για να σωθούν από τα πυρά του δράστη της επίθεσης.

Δεν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στα θύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, μεταξύ των 21 εκ των 39 νεκρών που ταυτοποιήθηκαν δεν υπάρχουν Έλληνες υπήκοοι ούτε ομογενείς.

Η ταυτοποίηση όμως των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αναμένεται επίσης η επίσημη ενημέρωση και για την ταυτότητα όλων των τραυματιών που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης. Κλιμάκια του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος βρίσκονται ήδη στα νοσοκομεία για να βεβαιωθούν ότι μεταξύ των τραυματιών δεν υπάρχουν Έλληνες.

Η επίθεση εναντίον της ντισκοτέκ, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ακολουθεί μια σειρά πολυαίμακτων επιθέσεων στην Πόλη το 2016.





Μάλιστα η επίθεση στο κέντρο διασκέδασης της Κωνσταντινούπολης είχε πολλά κοινά στοιχεία με το μακελειό που προκάλεσαν τζιχαντιστές στο θέατρο Μπατακλάν, στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015, όταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης.

Το νυχτερινό κέντρο απέχει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον χώρο όπου λάμβαναν χώρα οι επίσημοι εορτασμοί για την έλευση της νέας χρονιάς, πλάι στον Βόσπορο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν τον δράστη να κραυγάζει κάτι στα αραβικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Doğan, κατά το οποίο, μέσα στο νυχτερινό κέντρο τη στιγμή που διαπράχθηκε η επίθεση βρίσκονταν 700 ως 800 άνθρωποι.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει προ ημερών την ανάπτυξη 25.000 ανδρών για την προστασία των εορτασμών για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με την τουρκική Χουριέτ.

Βίντεο - ντοκουμέντο με τον τρομοκράτη να πυροβολεί αδιακρίτως

Ένας ή οι δυο δράστες;

Αξίζει να σημειωθεί ότι επικρατεί σύγχυση όσον αφορά στον αριθμό των δραστών. Μαρτυρίες διασωθέντων αναφέρουν πως οι δράστες ήταν περισσότεροι και μιλούσαν αραβικά.

Από την άλλη, οι τουρκικές αρχές αναφέρουν πως ο δράστης ήταν ένας.

Ανατριχιαστική μαρτυρία: «Άνθρωποι ποδοπατούσαν ανθρώπους»

Μεταξύ των θαμώνων του νυχτερινού κέντρου Reina, όπου έγινε η επίθεση ήταν και ο Σεφά Μποϊντάς, ποδοσφαιριστής της ομάδας Beylerbeyi της Κωνσταντινούπολης.

«Ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόμουν να καθίσω κοντά στην είσοδο, σηκώθηκε πολλή σκόνη και καπνός. Πυροβολισμοί ξέσπασαν», αφηγήθηκε ο Μποϊντάς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την ανατριχιαστική μαρτυρία

Shooting in #Turkey #Istanbul reported.

A #shooting in the Reina night club in Istanbul's Ortaköy district has occured.

Many casualties. pic.twitter.com/Py1bfrH8Lp