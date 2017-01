«Ξεσπάθωσε» ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δηλώσει την Κυριακή (1/1) ότι η απομονωμένη χώρα με την πυρηνική ικανότητα είναι σχεδόν έτοιμη να κάνει δοκιμή ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, μολονότι μερικοί ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η χώρα απέχει κατά πολλά χρόνια από το να μπορέσει να αποστείλει πύραυλο με πυρηνική κεφαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!