Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Καμπούλ - 32 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Pics+Vid)

Δύο υπεύθυνοι των υπηρεσιών ασφαλείας που ζήτησαν να μην κατονομασθούν δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η διπλή επίθεση είχε στόχο παραρτήματα του αφγανικού κοινοβουλίου και πως οι νεκροι αρχικά ήταν τουλάχιστον 21 και οι τραυματίες 70.

#BREAKING: death toll from the twin explosions in #Kabul rises to at least 32 killed, 70+ injured pic.twitter.com/iXzXDXuZLO — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 10, 2017

Just received the first footage from today`s #KabulAttack pic.twitter.com/EwHdIdjohE — Zakarya Hassani (@ZakariaHassani4) January 10, 2017

Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτή με μήνυμά τους το οποίο ανήρτησαν στο Twitter.

#Kabul - ministry of health confirms at least 40 wounded in Kabul #explosions that targeted convoy of officials leaving parliament offices — TOLOnews (@TOLOnews) January 10, 2017