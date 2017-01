Απίστευτο: Ένας «μίνι-εγκέφαλος» αναπτυσσόταν στην ωοθήκη μιας 16χρονης

Ένας όγκος που περιείχε «μίνι-εγκέφαλο», βρέθηκε να αναπτύσσεται στην ωοθήκη ενός 16χρονου κοριτσιού στην Ιαπωνία.

Ο πλάτους δέκα εκατοστών όγκος ανακαλύφθηκε τυχαία, όταν το κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση σκωληκοειδούς απόφυσης.

Όταν οι γιατροί άνοιξαν τον όγκο, βρήκαν μέσα σε αυτόν τρίχες, ένα εγκεφαλικό ιστό πλάτους τριών εκατοστών και μια λεπτή πλάκα από οστό κρανίου, σύμφωνα με το RT.

Αργότερα, η εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για ένα είδος μικρής παρεγκεφαλίδας, η οποία στη μία πλευρά της έμοιαζε να διαθέτει εγκεφαλικό στέλεχος (το τμήμα που συνδέεται με το νωτιαίο μυελό).

Οι εν λόγω όγκοι, συνήθως καλοήθεις, αποκαλούνται τερατώματα. Αν και η αιτία τους είναι άγνωστη, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οφείλονται σε ανώριμα ωάρια, τα οποία με ανεξέλεγκτο τρόπο παράγουν διάφορα μέρη του σώματος.

Εγκεφαλικά κύτταρα έχουν συχνά ανακαλυφθεί σε τερατώματα των ωοθηκών, αλλά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να φθάσουν σε τέτοιο σημείο οργάνωσης που να μοιάζουν πια με εγκέφαλο, όπως στην περίπτωση του κοριτσιού.

Ο όγκος τελικά αφαιρέθηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

