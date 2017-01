Συρία: Tο Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους σε στρατιωτικό αεροδρόμιο έξω από τη Δαμασκό (vid)

Η συριακή τηλεόραση επικαλέστηκε δηλώσεις του στρατού ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από μια περιοχή κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ μετά τα μεσάνυχτα και ότι προσέκρουσαν στο έδαφος στο συγκρότημα του αεροδρομίου, σημαντική βάση του ειδικού σώματος της Δημοκρατικής Φρουράς.

Σε δήλωσή του, το αρχηγείο του στρατού δεν ανέφερε θύματα, είπε ωστόσο ότι οι πύραυλοι προκάλεσαν πυρκαγιά.

Το αεροδρόμιο χρησιμοποιούνταν ως βάση εκτόξευσης πυραύλων εναντίον των ανταρτοκρατούμενων περιοχών στα προάστεια της Δαμασκού.

VIDEO: Alleged footage of airstrikes against Mezzeh airport in Damascus #Syria. - @AlbinSzakola pic.twitter.com/JzJQc59sVs