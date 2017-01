Βέλγιο: Έφοδοι της αντιτρομοκρατικής σε σπίτια υπόπτων στις Βρυξέλλες (Pics+Vid)

Οι έρευνες διεξήχθησαν στη συνοικία Μόλενμπεκ των Βρυξελλών, που έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή καθώς εκεί ζούσαν οι δράστες της επίθεσης του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι, όπου έχασαν τη ζωή τους 130 άνθρωποι. Την ευθύνη για εκείνη την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

«Οι έφοδοι διεξήχθησαν στο πλαίσιο μιας έρευνας της εισαγγελίας των Βρυξελλών», εξήγησε μια εκπρόσωπος των εισαγγελικών Αρχών. «Δεν βρέθηκε κάτι αξιοσημείωτο, τρεις άνθρωποι προσήχθησαν για ανάκριση».

#BREAKING #MORE; Several streets sealed off by police in #Brussels around #Molenbeek, where a large anti-#terror operation is underway. pic.twitter.com/DvocxGJj3U