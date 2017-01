Τουρκία: Αυτά είναι τα βίντεο από τη σύλληψη του μακελάρη του Ρέινα (vid)

Ο δράστης της επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, βρέθηκε μαζί με τον τετράχρονο γιο του σε ένα διαμέρισμα στην συνοικία Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της αστυνομίας, σύμφωνα με το TRT.

Την είδηση για τη σύλληψη του «Αμπού Μοχάμεντ Χορασάνι» ανέφερε επίσης στην ηλεκτρονική της έκδοση η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, τη στιγμή της σύλληψης του μακελάρη στη συνοικία Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης.

