Πανηγυρίζει ο ιστότοπος WikiLeaks για την απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα

«ΝΙΚΗ: Ο Ομπάμα μειώνει την ποινή της Τσέλσι Μάνινγκ από τα 35 χρόνια στα 7. Η ημερομηνία αποφυλάκισης είναι πλέον η 17η Μαΐου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο οργανισμός που διαχειρίζεται στον ιστότοπο, ο οποίος ειδικεύεται στη δημοσιοποίηση απορρήτων εγγράφων.

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer