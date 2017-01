Ισχυρός σεισμός τώρα στην Ιταλία

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άσκολι Πιτσένο και 36 χιλιόμετρα βόρεια της Λ'Ακίλα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στη Ρώμη, η οποία βρίσκεται περίπου 111 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το επίκεντρο του σεισμού.

Just felt the rumble of an earthquake tremor in Rome. Could be bad in quake-hit zones where has been snowing for 36 hours #terremoto