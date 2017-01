LIVE Ορκωμοσία Τραμπ: Ορκίζεται Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ

ΔΕΙΤΕ LIVE:

Ο Τραμπ έφθασε με τη σύζυγό του, Μελάνια στην Ουάσινγκτον για να κατευθυνθεί στο «Trump International Tower» για γεύμα με τους επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι συνολικά 900.000 άνθρωποι, υποστηρικτές και αντίπαλοι του Τραμπ, θα συρρεύσουν στην Ουάσινγκτον για την τελετή, η οποία περιλαμβάνει την ορκωμοσία στα σκαλιά του Καπιτωλίου και την παρέλαση προς το Λευκό Οίκο, υπό το βλέμμα του συγκεντρωμένου πλήθους.

Η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί σε «φρούριο». Περίπου 28.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, χιλιόμετρα κάγκελα, οδοφράγματα, απορριμματοφόρα γεμάτα με άμμο θα χρησιμοποιηθούν ως μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας μία περιοχή έκτασης οκτώ τετραγωνικών χιλιομέτρων στο κέντρο της πόλης.

Ο Τραμπ έφθασε την Πέμπτη (19/01/2017) με στρατιωτικό αεροσκάφος στην Ουάσιγκτον.

Thank you for joining us at the Lincoln Memorial tonight- a very special evening! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/5d774OCx5o