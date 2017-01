Καναδάς: Σε εφαρμογή το #WelcometoCanada

Ο υπουργός Μετανάστευσης Αχμέντ Χούσεν δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι δεν ξέρει πόσους ανθρώπους θα αφορούσε το μέτρο και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των επιβατών που επρόκειτο να πετάξουν για τις ΗΠΑ από τον Καναδά και τους απαγορεύθηκε είναι μικρός.

«Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι όποιος πιθανόν έχει παγιδευτεί στον Καναδά ότι θα κάνω χρήση της εξουσίας μου ως υπουργού για να τους χορηγηθεί προσωρινή άδεια παραμονής εάν την χρειάζονται, όπως έχουμε κάνει κατά το παρελθόν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επικρίνει τις ΗΠΑ προς τις οποίες κατευθύνεται το 75% των καναδικών εξαγωγών και προτίμησε να τονίσει ότι ο Καναδάς είναι ανοικτός στους πρόσφυγες.

Ο Τζάστιν Τριντό δήλωσε χθες ότι η χώρα του θα υποδεχθεί εκείνους που φεύγουν για να γλιτώσουν τις διώξεις, την τρομοκρατία και τον πόλεμο, «ανεξαρτήτως της πίστης σας», μία ημέρα μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να απαγορεύσει την είσοδο στις ΗΠΑ προσφύγων για 120 ημέρες και πολιτών επτά μουσουλμανικών χωρών για 90 ημέρες.

«Όσοι διαφεύγετε τις διώξεις, την τρομοκρατία και τον πόλεμο να γνωρίζετε ότι ο Καναδάς θα σας υποδεχθεί ανεξαρτήτως της πίστης σας», έγραψε στο Twitter o Τριντό.

«Η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας #WelcometoCanada».

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada