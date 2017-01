Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ: Θέλετε να ξεκινήσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Η δήλωση τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας της χώρας και αρνήθηκε ότι η απόφαση ισοδυναμεί με απαγόρευση των μουσουλμάνων, αλλά τα tweets παρείχαν μια αμεσότερη απάντηση στην κριτική εκ των έσω, από τους ρεπουμπλικάνους Τζον Μακ Κέιν και Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Η κοινή δήλωση των πρώην προεδρικών υποψηφίων Τζον Μακ Κέιν και Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι λάθος - δυστυχώς είναι αδύναμοι απέναντι στη μετανάστευση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Οι δύο ... Γερουσιαστές θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους κατά του ISIS, κατά της παράνομης μετανάστευσης και την ασφάλεια των συνόρων, αντί να ψάχνονται να ξεκινήσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρεται στο δεύτερο μήνυμα μέσω Twitter.

