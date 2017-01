Μακελειό στον Καναδά: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της ένοπλης επίθεσης σε τέμενος του Κεμπέκ

Περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα, 02:30 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), στο τέλος της τελευταίας προσευχής της ημέρας, οι δύο άνδρες εισέβαλαν στο Κέντρο Ισλαμικού Πολιτισμού του Κεμπέκ και άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων πιστών.

Την ώρα εκείνη περίπου 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο τέμενος, σύμφωνα με την Κριστίν Κουλόμπ εκπρόσωπο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κεμπέκ.

«Έξι άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν σκοτωθεί, είναι ηλικίας 35 με 70 ετών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οκτώ ακόμη έχουν τραυματιστεί, ενώ 39 είναι σώοι και αβλαβείς.

Στο σημείο «έχει μεταβεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία», σημείωσε η ίδια.

«Καταδικάζουμε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των μουσουλμάνων που βρίσκονταν σε έναν τόπο λατρείας και καταφυγίου», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας και ως Καναδοί η ανεξιθρησκία είναι μια πολύ σημαντική αξία για εμάς», υπογράμμισε ο Τριντό. «Οι μουσουλμάνοι είναι σημαντικό κομμάτι του εθνικού μας ιστού και αυτές οι παράλογες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στις κοινότητες, τις πόλεις και την χώρα μας», τόνισε.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες για την επίθεση.

Please read my statement on tonight’s terrorist attack in Quebec City: https://t.co/58NRcOAUmB

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.