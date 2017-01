Ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη (Pics)

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε υποκατάστημα γνωστής τουρκικής αλυσίδας εστιατορίων που βρίσκεται στη γειτονιά Anadolu Hisarı.

Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές οι πυροβολισμοί μάλλον δε σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Σύμφωνα με ειδησεογραφική ιστοσελίδα της Κωνσταντινούπολης ο δολοφόνος αναγνώρισε στο πρόσωπο του θύματος τον άνθρωπο που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του πριν 12 χρόνια και τον πυροβόλησε.

