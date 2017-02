Βία επεισόδια στη Ρουμανία από 250.000 διαδηλωτές κατά της διαφθοράς (Pics+Vids)

Όπως μετέδωσαν αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έπειτα από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην χώρα το 1989.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) νωρίτερα σήμερα κατέθεσε προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο ενάντια στο διάταγμα της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης του Σορίν Γκριντεάνου.

Μεταξύ 130.000 και 150.000 διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ έξω από το κτήριο συνεδρίασης του υπουργικού Συμβουλίου στο Βουκουρέστι, ενώ ακόμη 100.000 έως 150.000 πολίτες σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, διαδήλωσαν σε ακόμη 55 πόλεις της χώρας.

Now! Huge crowd take to the streets in #bucharest after gov defiantly passes law to pardon criminals! #romaniaprotest #anticoruptie #resist pic.twitter.com/fCUcGQUg57